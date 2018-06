Alassio. A partire da oggi è realtà e, per la prima volta, anche le frazioni potranno contare su un punto di appoggio in termini di sicurezza. È operativo il nuovo presidio della polizia municipale, che è stato attivato a Moglio, in via Mazzini 4, nei locali della sede della Società di Mutuo Soccorso (Soms).

All’interno della nuova sede distaccata sarà presente un agente due volte la settimana (per tre ore), il martedì e il giovedì e, sempre nelle due giornate, sarà attivo anche un apposito numero di cellulare per contattarlo.

Una risposta alle tante richieste di aiuto e di maggior presenza sul territorio pervenute dagli abitanti delle frazioni, come ha spiegato il comandante della municipale alassina Francesco Parrella: “È la prima volta che viene attivato un presidio del genere. Si tratta di un ulteriore sforzo, ma da parte nostra c’è stata sin da subito piena disponibilità a sposare questo progetto”.

“Oltre ad una maggior sicurezza, la presenza dell’agente a Moglio permetterà ai cittadini di poter contare su un interlocutore presente e attento alle loro esigenze”, ha concluso Parrella.