Eletto il nuovo segretario della Lega Nord Savona: è Maria Maione

Savona. La sezione della Lega Nord di Savona ha un nuovo segretario: si tratta di Maria Maione, commerciante con esperienza in diverse amministrazioni locali. La votazione si è tenuta martedì scorso, nella sede di via Paolo Boselli, e, a detta degli esponenti della Lega, “è stata caratterizzata da grande partecipazione e coesione nel risultato finale, conferma anche a Savona la tendenza ligure a dimostrare assoluta compattezza tra la compagine leghista”.

E’ stato scelto, dai numerosi militanti intervenuti aventi diritto di voto, anche il nuovo consiglio direttivo che ora è composto da sei membri: Massimo Arecco, Alberto Bianco, Fulvio Bruzzone, Paolo Giusto, Ettore Ronco e Yuliya Spivak.

Il neo segretario cittadino dopo aver ringraziato il segretario federale Matteo Salvini, il segretario nazionale Edoardo Rixi ed il segretario provinciale Roberto Sasso Del Verme, ha voluto già esporre alcuni punti del proprio programma per il prossimo futuro.

“Cercherò di proseguire l’ottimo operato del nostro commissario uscente Guido Bonino continuando a far tesoro della sua esperienza e del suo ‘sapere’, per fare ancora più squadra, assieme a tutti i militanti che mi hanno portato ad ottenere questo importante risultato e per poter far sentire Savona sempre a fianco ed in perfetta sintonia con i nostri parlamentari a Roma. Metterò, come sto già facendo da qualche tempo nella Consulta Provinciale femminile di Savona, le mie esperienze di vita e professionali a disposizione del movimento e della cittadinanza, con tutta l’energia e passione possibile”, ha affermato Maione.