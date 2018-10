Bocce, un coro di consensi per il campionato europeo di Alassio

Alassio. Sono già trascorsi otto giorni dalla conclusione dell’Europeo maschile di bocce di Alassio, giorni in cui una pioggia di complimenti si è “abbattuta” sul comitato organizzatore locale, onorato, ovviamente, di questo coro di consensi.

Diversi sono i modi per rivivere le emozioni della giornata finale della manifestazione, decisamente positiva per i colori azzurri, considerato che l’Italia è salita sul podio in cinque delle sei prove in programma, con un bottino di tre medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.

Sul sito www.alassio2018.com, oltre alla possibilità di visualizzare tutti i risultati e le classifiche finali, alla voce streaming è possibile rivedere le immagini delle varie finali. Inoltre leggere l’eco dell’evento e visualizzare le foto di tutti i podi.

Da oggi iniziano inoltre una serie di trasmissioni televisive dedicate alla kermesse ospitata nella riviera ligure.

Questa sera, su Antenna Blu (canale 173 del digitale terrestre, almeno per quanto riguarda la Liguria), alle ore 19,30, e in streaming su www.antennablu.it si parlerà dell’Europeo di Alassio all’interno del programma A bocce ferme. Nei prossimi giorni sarà la volta della sintesi di Rai Sport e dell’emittente francese L’Equipe.

Nel frattempo il comitato organizzatore, come anticipato nel corso della cerimonia inaugurale dal suo presidente Carlo Bresciano, sta sbrigando le pratiche per la candidatura al Mondiale giovanile del 2019, a quello femminile del 2020 e a quello maschile del 2021.