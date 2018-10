Appello Enpa per due gatti sfortunati

Savona. “I due gatti abbandonati nei loro trasportini in via Mignone a Savona ed ospitati dai volontari della Protezione Animali sono davvero sfortunati. Venuta a conoscenza della loro disavventura, una animalista savonese s’era subito interessata a loro ed aveva deciso di adottarli assieme; nei giorni scorsi la signora è stata colpita da un grave problema famigliare e piangendo ha comunicato che non potrà più accoglierli”.

Lo raccontano i volontari dell’Enpa, che lanciano quindi un appello per trovare una famiglia che li voglia adottare.

Sono una maschio ed una femmina molto affettuosi ma ancora molto tristi; sono visibili presso la sede di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.