Agg. ore 09.40: Situazione sempre tranquilla in tutta la provincia. In alcune località piove in maniera leggera, in altre al momento non si registrano precipitazioni. A Vadino via Einaudi è semi allagata e transennata per il rischio di crollo dei pini.

Liguria. Risveglio tutto sommato tranquillo per la provincia di Savona. La pioggia scende in maniera copiosa e in diversi Comuni si registrano piccoli allagamenti prevalentemente di piccole strade, garage o scantinati. Qualche disagio ad Albenga, in regione Lionetta, e a Loano, ma per ora non ci sono situazioni preoccupanti.

Nel corso di tutta la giornata provvederemo ad aggiornarvi in tempo reale sulla situazione.

Ricordiamo che l’allerta rossa nel levante della provincia durerà fino alle ore 18, dopo di che diventerà gialla fino a mezzanotte. L’allerta rossa viene diffusa in situazioni di grave pericolo: fenomeni ed effetti ingenti ed estesi. A ponente invece l’allerta arancione terminerà alle 15, per diventare gialla fino alle 18.

Nel dettaglio:

Zona A – Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa: gialla fino alle 23.59 di oggi, domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani lunedì 29 ottobre, poi gialla fino alle 18.

Zone B-D – Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno e dalla Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida: arancione fino alle 14.59, poi gialla fino alle 23.59 di oggi domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 5.59 di domani, lunedì 29 ottobre, poi rossa fino alle 17.59, poi gialla fino alle 23.59

Zona C – Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla- : arancione fino alle 14.59, poi gialla fino alle 23.59 di oggi domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 11.59 di domani, lunedì 29 ottobre, poi rossa fino alle 23.59

Zona E – Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia: arancione fino alle 5.59 di domani, lunedì 29 ottobre, poi rossa fino alle 17.59, poi gialla fino alle 23.59.

La situazione. Fin dalla prime ore della notte piogge in intensificazione a partire da Ponente (zone ABD) in estensione alle restanti zone con intensità ovunque forte e valori cumulati elevati. Alta probabilità di temporali o rovesci anche forti; non si escludono fenomeni organizzati e persistenti. Venti tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a 70-80km/h, localmente 90km/h su C con raffiche oltre i 100- 110km/h. Mareggiata intensa su tutte le coste.

DOMANI, MARTEDI’ 30 OTTOBRE: In mattinata piogge residue sul Levante con cumulate fino a significative su C. Venti da SudOvest 50-60km/h con raffiche di burrasca; mareggiare residue sulle coste di BC.