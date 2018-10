Albenga, la Musikalische Wunderkammer riapre le porte: si alza il sipario sulla nuova edizione di “Concerti d’Autunno”

Albenga. Questa mattina, a Palazzo Oddo, alla presenza dell’assessore alla cultura Alberto Passino, del presidente della Fondazione Oddi Alessandro Colonna e di Maurizio Natoli è stato illustrato il programma musicale di grande prestigio messo in campo da comune e fondazione a partire dal 26 ottobre fino a Natale. La Musikalische Wunderkammer riapre ai concerti, con una serie di proposte che sicuramente non deluderanno i musicofili che vorranno trascorrere qualche ora ad ascoltare dell’ottima Musica a Palazzo Oddo.

Si partirà il 26 ottobre con il primo concerto: Giovanni Doria Miglietta, ormai da considerare “amico” di Albenga (ha suonato diverse volte in città, l’ultima come apertura e chiusura di “Note di Notte” in piazza Trincheri e fa anche parte del corpo docente del Liceo Musicale) che proporrà un programma che spazia dalla letteratura pianistica Classica (Schumann, Beethoven) e attraversando il Romanticismo (Liszt) ci conduce sino allo scorso secolo, con Pokof’ev e Earl Wild.

Il 9 Novembre, toccherà a una “new entry”, il giovane violoncellista e compositore Lamberto Curtoni, proporre un repertorio che, lungo più di 5 secoli, e spaziando dalla musica antica ai Beatles e passando da composizioni sia dello stesso Curtoni che tradizionali, proporrà una versione inedita del violoncello, strumento in questo caso non solista per vocazione ma per scelta precisa dell’interprete.

A seguire il 23 Novembre ancora pianoforte, stavolta declinato in Jazz e suonato da uno dei più autorevoli esponenti del genere: Riccardo Zegna, che proporrà un concerto esclusivamente di composizioni originali, come promesso nel lontano 2010.

Quindici giorni dopo (il 7 Dicembre) ancora una eccezionale novità per Albenga: si tratta di Diego Campagna, che in via davvero straordinaria è riuscito a dare la propria disponibilità a suonare per la Città tra le date di una tournée che lo porterà dagli States sino in Cina (in ambedue gli Stati è “visiting professor” delle Università e dei Conservatori più importanti). Diego proporrà un repertorio di grande fascino e modernità, lo stesso repertorio che ha incantato nel 2016 il pubblico della prestigiosa Carnegie Hall di NYC, che gli ha tributato ben tre standing ovation.

Per Natale (il 26 Dicembre) altra sorpresa: Albenga incontrerà nuovamente due degli straordinari interpreti del cartellone: Lamberto Curtoni e Giovanni Doria Miglietta, stavolta in duo ed al San Carlo. Proporranno un’anteprima del nuovo lavoro che stanno registrando ad Albenga, proprio alla WunderKammer, riguardante l’integrale delle sonate di Piatti, tra le quali proporranno la prima e la terza, poi l’immancabile Beethoven ed una fantasia sull’Opera Italiana (Traviata). Una splendida occasione per scambiarsi gli auguri di Natale in una cornice prestigiosa.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione Oddi Colonna: “Accarezzavamo da tempo, assieme a tutto il cda, l’idea di riaprire la WunderKammer ai concerti del venerdì sera, che erano diventati appuntamenti quasi fissi per una parte del pubblico cittadino, e ci è piaciuta l’idea di riproporre il venerdì sera quasi come anticipazione ed ottimo inizio di weekend per chi lavora fuori e proprio il venerdì rientra per stare in famiglia”.

“Maurizio Natoli, direttore artistico della ‘mini stagione’, è riuscito quasi a smuovere le montagne, riuscendo a proporre tutti appuntamenti di grande prestigio e qualità, che siamo certi non mancheranno di accontentare i palati più raffinati. Da quest’anno abbiamo anche deciso di inaugurare il ‘Concerto di Natale’ al San Carlo (a cui peraltro è stata effettuata una revisione con mini-lifting ricablandolo integralmente e spostando l’armadio rack per liberare il palco) sperando entri nei cuori di tutti, Albenganesi e non, come un’occasione di incontro e per scambiarsi gli auguri. Nello stesso periodo (Novembre e Dicembre) annuncio già la presenza ad Albenga, in Palazzo Oddo, di due mostre davvero prestigiose, organizzate dalla Fondazione con la curatela di Francesca Bogliolo: si tratta di Alberto Gallerati e Giuliano Giuggioli; un autunno ricco di appuntamenti a Palazzo Oddo”.

A seguire, le dichiarazione dell’assessore Passino: “Vorrei fare un plauso alla Fondazione Oddi, al suo presidente e al cda che dopo il successo di Note di Notte ripristinano, dopo anni di assenza. I concerti nella WunderKammer all’interno del calendario di Concerti d’autunno che culminerà con il concerto natalizio del 26 dicembre un’iniziativa culturale di alto profilo e sono certo che i cittadini apprezzeranno questa iniziativa partecipando a questi eventi come facevano negli anni passati”.

Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Gian Maria Oddi, via Roma 58, Albenga: telefono, 018.2571443; web, info@palazzooddo.it; www.scoprialbenga.it