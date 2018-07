Albenga, alla parrocchia del Sacro Cuore torna “A festa grande”

Albenga. Nel fine settimana nel cortile del Sacro Cuore si svolgerà “La Festa dell’Oratorio”, evento organizzato dalla San Filippo Neri in collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore, società fondata nel 1893 e che ha compiuto la bellezza di 125 anni il 26 gennaio di quest’anno, in cui generazioni di calciatori hanno vestito le gloriose divise giallorosse, i colori della città di Albenga.

Da qualche anno a questa parte, oltre all’ottima cucina e alla degustazione degli ormai celeberrimi “sanfilippini” di Pedro (piccoli cocktail giallorossi), lo staff organizza una grande rassegna di intrattenimento musicale dal vivo.

Stasera, alle 21:15 si terrà la performance live di Dj Giallo e Dj President, che si alterneranno in consolle riproponendo i grandi successi ed i tormentoni estivi che hanno caratterizzato le stagioni balneari dagli anni 80 ai giorni nostri.

Domani, 14 luglio, alle 21:15 saranno di scena I LAMBERTZ, gruppo pop-rock ponentino, notissimo nel circuito dei locali che offrono musica live e che si è esibito nelle location più movimentate e prestigiose della riviera, garantendo divertimento al top, movida e musica per i palati più selettivi, con il loro spettacolo che trasuda energia ed entusiasmo ad ogni accordo.

Domenica 15 luglio alle 21:15 il gran finale con l’unica data estiva ad Albenga degli STAVOLTA MIA MOGLIE MI MANDA A FUNK, esplosivo e notissimo gruppo di cabarock guidato dall’estrosità del cantante Marco Ghini e del chitarrista Rossano Giallombardo, da tempo impegnati a sostegno della Basta Poco Onlus. Tutte le esibizioni musicali hanno una durata di circa 3 ore e sono completamente gratuite.

Per i bambini di tutte le età ci saranno i gonfiabili, il gioco dei calci di rigore, il gioco dei tappi, il pozzo e la ruota.

Durante le tre serate, oltre a degustare la cucina di alto livello e il ricco menù proposto, sarà possibile avere informazioni per la stagione calcistica 2018 – 2019, in cui la San Filippo Neri proporrà le sue attività per i ragazzi e le ragazze nati negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 che, come di consueto, si svolgeranno presso il campo del Sacro Cuore, la Palestra di via degli Orti e il campo in erba naturale di Lusignano, in attesa di poter utilizzare il rinnovato manto in sintetico dello Stadio Riva non appena saranno terminati i lavori di ristrutturazione, sotto la vigilanza di istruttori qualificati ed educatori preparati, e saranno rese note le prime grandi novità della prossima stagione, i nomi dei nuovi allenatori, le iniziative estive, le date del campo a Nava e di ritiro in montagna ad Alto tra fine agosto ed inizio settembre per le categorie Allievi e Giovanissimi, freschi vincitori del campionato provinciale con la leva 2003 nella stagione appena trascorsa.