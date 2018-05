Laigueglia, inizia la campagna elettorale della lista civica “Uniti per il domani”

Laigueglia. Si è svolta questa mattina la prima (ne seguirà almeno un’altra, probabilmente in orario serale) dei componenti, del programma amministrativo e del logo della lista civica “Uniti per il domani”, con candidato sindaco Roberto Sasso del Verme.

Nel pubblico erano presenti anche l’ex sindaco di Laigueglia Silvano Montaldo e il senatore Paolo Ripamonti, che gioca in casa essendo nativo proprio di Laigueglia.

Qui la diretta della presentazione:



A parlare in prima persona è stato il candidato sindaco Sasso del Verme, che ha presentato la sua squadra, soffermandosi anche sui progetti in cantiere: “Presentiamo una squadra pronta per affrontare questa sfida, nell’ottica di una continuità amministrativa, del buon governo e consapevoli che il lavoro da proseguire sarà molto e purtroppo consapevoli che le risorse economiche a disposizione non arriveranno dallo Stato centrale, ma saranno solo il frutto di una buona e sana amministrazione; non vogliamo fare le solite promesse elettorali, ma proporre progetti e programmi concreti e realizzabili”.

“Siamo un paese fatto di tradizioni centenarie e con un presente che basa la propria economia sul turismo e il nostro obiettivo sarà focalizzato sull’attenzione massima nella programmazione che possa incrementarlo ed incentivarlo”.

“Per continuare e migliorare lo sviluppo turistico, riteniamo sia fondamentale una stretta collaborazione con tutte le associazioni presenti nel nostro comune, in quanto tutte fondamentali ad un rilancio ed alla promozione del nostro territorio che è uno dei Borghi più Belli d’Italia. Una sinergia che riteniamo anche fondamentale per noi residenti in quanto un punto fondamentale per l’aggregazione, per la cultura e per una sana attività sportiva”.

“La nostra lista, nel prossimo quinquennio, oltre a voler proseguire nello snellimento burocratico, avrà il compito di adeguarsi alle nuove esigenze e ai nuovi fabbisogni sia delle famiglie residenti, sia dei flussi turistici”.

“Punto fondamentale per poter portare a compimento alcuni nostri progetti sarà sicuramente la possibilità e la volontà di collaborazione con gli enti sovraordinati quali Provincia e Regione, in particolare con uno sguardo attento ai bandi europei, ad oggi un piccolo spiraglio per poter ancora portare a termine grandi progetti in piccoli comuni”, ha concluso il candidato sindaco.

E il programma elettorale, consultabile in formato integrale, riguarda Laigueglia a 360 gradi ed è racchiuso in 7 punti chiave: qualità della vita; turismo, sport e cultura; urbanistica; infrastrutture e opere pubbliche; ambiente; energia e innovazione; sociale.