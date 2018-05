Anche ad Albenga arriva la carta d’identità elettronica

Albenga. Prende l’avvio anche nel comune di Albenga la carta d’identità elettronica (CIE). Da martedì 8 maggio l’utente potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe di via Cavour del comune di Albenga dove sarà possibile ottenere tutte le informazioni e prenotare l’appuntamento per la pratica della carta d’identità.

Il costo del documento pari a 22,21 euro, determinato sulla base dei criteri ministeriali, da bonificare presso la Tesoreria comunale. La ricevuta deve essere conservata e presentata allo sportello al momento della richiesta, insieme alla seguente documentazione: foto tessera, codice fiscale o tessera sanitaria, e documento di identità scaduto. Il documento di identità elettronico sarà poi spedito presso l’indirizzo del richiedente entro 6 giorni lavorativi dal Ministero degli Interni. Sul documento sarà possibile indicare se si vuole fare la donazione degli organi.

Tutti i cittadini residenti in Italia possono farne richiesta previo verifica presso l’ufficio anagrafe, sportello in costante collegamento con la piattaforma online del Ministero. Per le prenotazioni gli Uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11; nella prima fase sperimentale i tempi di attesa potrebbero durare fino a 35/40 minuti.