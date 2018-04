Savona. A seguito dei provvedimenti presi dagli arbitri nelle partite della 30ª giornata, ecco le decisioni del giudice sportivo.

Marco Tognoni (Savona) è stato fermato per tre gare perché “espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, rivolgeva espressione ingiuriosa all’indirizzo della terna arbitrale”. Tre giornate di stop anche per Andrea Gallo (Savona), di cui due “per avere, al termine della gara, rivolto espressione gravemente offensive all’indirizzo di un assistente arbitrale” ed una per il quinto cartellino giallo stagionale.

Due turni di squalifica sono stati comminati a Gabriele Falchini (Real Forte Querceta), espulso “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara contestualmente profferendo espressione blasfema”.

Dovranno saltare la prossima partita Tommaso Scarrone, Enrico Conti, Alfredo Saba (Finale), Francesco Colombini, Vieri Regoli (San Donato Tavarnelle), Emanuele Raso, Seynabou Benga Samba, Giuseppe Ianniello (Sestri Levante), Mattia Negri (Ponsacco), Antonio Tognarelli (Real Forte Querceta), Lorenzo Benedetti (Seravezza Pozzi), Matteo Ghimenti (Valdinievole Montecatini), Elia Galligani (Viareggio).

Antonio D’Onofrio, dirigente del Finale, è stato inibito fino al 18 aprile. Paolo Sardella, allenatore dello Scandicci, è stato squalificato per una giornata “per comportamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria”. Una gara di squalifica per Giovanni Maneschi, allenatore del Ponsacco, allontanato “per proteste nei confronti dell’arbitro”.

L’Argentina è stata multata di 200 euro “per aver causato ritardo all’inizio della gara”.

Ammenda di 200 euro al Finale “per indebito ingresso sul campo per destinazione di un sostenitore prontamente bloccato dalle forze dell’ordine”.

Di seguito la classifica marcatori completa dopo 30 giornate.

20 reti: Lauria (Unione Sanremo).

13 reti: Vanni (Viareggio), L. Benedetti (Seravezza Pozzi), Gomes (Savona).

12 reti: Di Paola (Ghivizzano Borgoamozzano).

11 reti: Doveri (Ponsacco).

10 reti: Ferretti (Real Forte Querceta), Ianniello (Sestri Levante), Piacentini (Albissola), Frati (Ghivizzano Borgoamozzano).

9 reti: Rodriguez (Seravezza Pozzi), Cargiolli (Albissola), Falchini (Real Forte Querceta), Croci (Lavagnese).

8 reti: Regoli (San Donato Tavarnelle), Scalzi (Unione Sanremo), Guidi (Viareggio), G. Giordani (San Donato Tavarnelle), Vitiello (Argentina), R. Benedetti (Massese).

7 reti: R. Bennati (Rignanese), Basso (Lavagnese), Capra (Finale), Pagnotta (Rignanese), Chiarabini (Ligorna).

6 reti: Valenti (Ligorna), Balestrero, Tognoni (Savona), Giani (Ponsacco), Galligani (Viareggio), Remorini (Massese).

5 reti: Masini (Ghivizzano Borgoamozzano), Mitta (Valdinievole Montecatini), Spinosa, Del Nero, Lombardi (Massese), Virdis (Finale), G. Bennati (Albissola), Lo Bosco, Gagliardi (Unione Sanremo), Lamioni (Viareggio).

4 reti: M. Papi (Viareggio), Diana (Ghivizzano Borgoamozzano), Genta (Finale), Castiglione (Rignanese), Oneto (Ligorna), De Vivo (Sestri Levante), Pozzi, Di Vito (San Donato Tavarnelle), Cauz, Vignali (Real Forte Querceta), Mariani, Canessa (Ponsacco), Crocetti, Castellani (Scandicci), Mair, Bacigalupo (Savona), M. Leo (Rignanese/Scandicci), Coccolo (Albissola).

3 reti: Montaguti (Rignanese), Giovanelli (Viareggio), Cacciatore (Unione Sanremo), Gnecchi, Frugoli (Lavagnese), Miello, Cantatore, Gallotti (Ligorna), Granaiola, Mancini (Seravezza Pozzi), Gargiulo, Raja, Sancinito (Albissola), Micchi, Zagaglioni (Ghivizzano Borgoamozzano), Cela, Motti (San Donato Tavarnelle), Acampora, Pierini (Argentina), Biagini, Borgobello, Cecchetti (Real Forte Querceta), Saccardi, Santucci, Martini (Scandicci), Gonzalez, Pane (Sestri Levante), Vittori, Antonelli, De Martini (Finale), Pellegrini, Negri, Bellemo (Ponsacco), Amico (Massese), Placido (Lavagnese), Saccà, Ferrando (Savona).

2 reti: Gallo (Savona), Syku, Bongiorni (Seravezza Pozzi), Gentili (Real Forte Querceta), Zlourhi, Falivena (Valdinievole Montecatini), Castaldo, Falomi (Unione Sanremo), Gioè, Scalini, Frugoli (Massese), Rubechini, Nottoli (Ghivizzano Borgoamozzano), Roda, Saba (Finale), Lucarelli, Chicchiarelli, Marinai (Viareggio), Orlando, Angelotti, Spaltro (Sestri Levante), Di Pietro, Fonjock, Corsini (Lavagnese), Clematis, Dall’Osso (Ligorna), Frosali (San Donato Tavarnelle), Gulli, Carballo, Coccolo, Garbini (Albissola), Visibelli, Canessa, Castorani (Ponsacco), Gori, Vangi, Vinci, Serrotti, Castellani (Scandicci), T. Degl’Innocenti, Privitera (Rignanese), Cito (Real Forte Querceta), F. Meacci (Rignanese/Scandicci), Fiuzzi (Argentina), V. Giordani (Ghivizzano Borgoamozzano/Sestri Levante).

1 rete: Vecchiarelli, Caciagli, Favilli, Rinaldini, Islamaj, Carnevale (San Donato Tavarnelle), Guazzini, Lazzoni, Andreani (Viareggio), Ghimenti, Agrifogli, Esposito, Bigazzi, Melis, E. Degl’Innocenti, Di Nardo (Valdinievole Montecatini), Piu, Capocelli, Scalia, Sfinjari, Conti, Figone (Finale), Negro, Taddei, Costantini, Caboni (Unione Sanremo), Bigazzi, Tognarelli, Aliboni (Real Forte Querceta), Fall, Cirrincione, Addiego Mobilio (Lavagnese), Pagano, Bassano, Gemignani, Michelotti (Ghivizzano Borgoamozzano), Molinari, Y. Papi (Albissola), Alderotti, Martinelli, Cerretelli, Folegnani (Scandicci), Sonnini, Berni, Ruggiero, Piras, Malafronte, Di Lauro (Argentina), Vassallo, Zunino, Moresco, Masella, Cavallone, Capotos (Ligorna), Brondi, Fenati, Massoni (Massese), Raso, Miglietta, Solinas, Roumadi, Piras, Armato (Sestri Levante), Gremigni, Bedin, Mazzanti, Gherardi, Menichetti (Ponsacco), Meucci, Ndou, Brenna (Rignanese), Anselmo, Lumbombo, Guarco (Savona), Fedi, Bortoletti, Bondielli, Bresciani, Ramacciotti, Fiale (Seravezza Pozzi).

Autoreti: Longo, Benga Samba, V. Giordani (pro Viareggio), Martinelli (pro Unione Sanremo), Gallo (pro Massese), Di Vito (pro Scandicci), Gulli, Cauz (pro Valdinievole Montecatini), Cavagnaro (pro Savona), Matteo (pro Real Forte Querceta), Di Nardo (pro Finale), Defilippi (pro Seravezza Pozzi), Diana (pro Ponsacco), Raso (pro Argentina).