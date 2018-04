Savona. Sabato 21 e domenica 22 aprile si è svolto il Trofeo Interregionale Acsi presso il palasport di Zinola. La Fratellanza Zinolese si è distinta, portando in pista ben 45 atleti, la maggior parte dei quali alla prima esperienza agonistica. Ottimi sono stati i risultati: 19 ori, 11 argenti, 5 bronzi ed altri buoni piazzamenti.

Sabato hanno raggiunto il gradino più alto del podio Alice Galleano (Esordienti Regionali B), Luca Bo (Primi Passi classic 2012), Carlotta Cattardico (Primi Passi excellent 2012), Barbara Pileri (Primi Passi master 2011), Ania Domi (Principianti A excellent), Ginevra Gozzi (Principianti B excellent), Aurora Scanavini (Ragazzi excellent). Medaglia d’argento per Maya Severini (Esordienti Regionali B), Margherita Alonzo (Principianti A excellent), Greta Cameirana (Primi Passi master 2011) e Matilde Ferrara (Ragazzi excellent). La medaglia di bronzo è stata conquistata da Sara Pileri (Allievi Regionali A) e da Vittoria Miragoli (Principianti A excellent).

Buoni piazzamenti anche per le atlete che hanno cominciato a muovere i primi passi nel mondo delle competizioni promozionali: quarta classificata Margherita Abrate (Principianti A excellent), quarta classificata Marica Bo (Pulcini B master), quinta classificata Elena Mignonelli (Principianti A excellent), sesta classificata Siria Bozzo (Pulcini B master), settima classificata Giulia Gambetta (Principianti A excellent), settima classificata Denise Ganci (Pulcini B excellent), settima classificata Aurora Nervi (Pulcini B master), ottava classificata Mariapetra Stancu (Pulcini B excellent), nona classificata Arianna Virban (Pulcini B excellent).

Domenica hanno ottenuto la medaglia d’oro Rachele Del Bene (Giovanissimi B), Gaia Cecchini (Esordienti A), Anna Molinari (Esordienti B), Irene Padovani (Esordienti Regionali A), Dalila De Luca (Pulcini A classic), Giada Martino (Pulcini B classic), Greta Fernandez (Principianti A classic), Gloria Vassallo (Principianti A master), Ginevra Ottonello (Principianti A competitive), Veronica Mirelli (Principianti A professional), Irene Tassinari (Ragazzi professional) e il quartetto Stardust (Quartetti master).

Sono salite sul secondo gradino del podio Laura Molinari (Giovanissimi A), Aurora Nicole Di Franco (Esordienti Regionali A), Arianna Celestini (Pulcini A classic), Aila Abrate (Pulcini B classic), Carmen Abrate (Principianti A master), Lucrezia Ferrara (Principianti A competitive) e il quartetto The Wish (Quartetti master). La medaglia di bronzo è andata ad Ester Carrara (Pulcini B classic), Sofia Giacchino (Principianti A master), Viola Ricci (Principianti A competitive). Un ottimo quarto posto per Irene Ferrando (Pulcini A excellent) alla sua prima esperienza agonistica.

La Fratellanza Zinolese si è classificata prima nella classifica di società del Trofeo Interregionale Acsi.