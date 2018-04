Alassio, contestatore interrompe la conferenza stampa del sindaco: “Chiesto documenti per mesi, mai ricevuti”

Alassio. “Voglio parlare con il signor sindaco. Sa perfettamente di cosa parlo, ha anche la delega al Demanio e sono cinque anni che non mi forniscono i documenti che ho chiesto”. “Lei non vuole parlare tranquillamente, è venuto qui a sbattermi i fogli sul tavolo. Lei non ha i titoli per contestare l’operato della mia amministrazione, tanto è vero che le sue attrezzature sono state sequestrate”.

Un botta e risposta che ha reso elettrica l’atmosfera durante la presentazione del bilancio di fine mandato da parte del sindaco di Alassio Enzo Canepa: protagonisti lo stesso primo cittadino e Andrea Rapa, della Essereacqua srl. Tema del contendere è la richiesta da parte di Rapa di accedere a documenti pubblici riguardanti bandi, assunzioni ed aspetti amministrativi della Ge.Sco., partecipata del Comune alassino: l’uomo sostiene di non averli mai ricevuti nonostante una condanna del Tribunale amministrativo regionale per aver negato una “documentazione ritenuta pubblica” e quindi di accesso a tutti.

Nella primavera 2015 Andrea Rapa, responsabile di management agency – yoga sport tourism, aveva deciso di partecipare al bando per insegnanti yoga presso la Gesco. “Mi sono offerto di lavorare gratuitamente e collaborare con loro come faccio normalmente come consulente in Italia e all’estero, ma non ho ottenuto risposta – raccontò all’epoca della denuncia – Solo dopo molti solleciti ho ottenuto mezze risposte, falsità e scuse, tra le quali il non aver presentato il curriculum o il riferimento ad un presunto debito contestato ad una mia società srl risalente ad un periodo privo di contratto, per cui il mio avvocato aveva già risposto anni fa a quello della Gesco e la pratica sembrava chiarita”. E a gennaio su IVG.it aveva ribadito: “A due mesi dalla condanna e dalla sentenza del Tar il Comune di Alassio, con scuse pretestuose, sta ancora negando il diritto di vedere i documenti pubblici oggetto del ricorso. Forse c’è qualcosa che si vuol nascondere nello sport di Alassio?”.

E’ la domanda che ha posto in maniera eclatante oggi a Enzo Canepa, andando letteralmente a “sbattere” dei fogli sul tavolo di fronte al primo cittadino impegnato ad illustrare il bilancio di fine mandato. Ne è nato un lungo alterco in cui entrambi non hanno lesinato stoccate all’avversario. “Un cittadino deve perdere del tempo, metterci la faccia, spendere dei soldi per un ricorso al Tar e vincerlo per ottenere dei documenti pubblici” ha ricordato Rapa, che quindi ha proposto: “Questa amministrazione si prenda invece un impegno e mi incontri domattina…”. “Assolutamente no – la secca replica del sindaco – perchè lei è già stato ricevuto da tutti i componenti della nostra amministrazione e da tutti gli uffici, e ha ricevuto tutti i documenti che ha chiesto. Tutti”. “Questo non è vero, è falso, lei lo dovrebbe sapere”. “Lei può dirmi di tutto, ma non che sono falso. Da parte mia non ha mai avuto nessun ostacolo”. “Da parte sua certo, non mi ha mai ricevuto…”.

Lo scontro è proseguito: “Si prenda l’impegno a ricevermi domani e a farmi avere i documenti in una settimana, sarò ben lieto di fare pubblica ammenda” ha ribadito Rapa. “Lei la pubblica ammenda dovrebbe farla per i manifesti e le lenzuolate che ha appeso davanti al Comune, per i quali è stato anche denunciato”. “Sono stato multato, è diverso… lei è stato denunciato, dal sottoscritto, due o tre anni fa. E la denuncia è lì ferma, chissà come mai…”. A quel punto il diverbio è stato interrotto da un coro di “buuuu”. E Rapa ha quindi deciso di andarsene, non senza rimbeccare il pubblico: “Tutti quaqquaraquà, contenti voi contenti tutti…”.