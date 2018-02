Vado Ligure. Nell’ambito del progetto Next Generation Sampdoria, continua il percorso di aggiornamento degli allenatori del settore giovanile del Vado FC con Giovanni Invernizzi (responsabile sampdoriano del progetto) e mister Beppe Butti, un passato da calciatore in Serie A e per ben 15 anni allenatore nel vivaio dell’Atalanta sotto la guida del “maestro” Mino Favini, scopritore di grandi talenti calcistici.

Nei giorni scorsi, infatti, al campo sportivo Aldo Dagnino, sotto la guida dei tecnici vadesi e sampdoriani, si sono svolte una serie di esercitazioni che hanno riguardato le leve 2006, 2007 e 2008 del settore giovanile del Vado FC.