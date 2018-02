Patto dei sindaci su clima ed energia, il sindaco Caprioglio relatrice a Bruxelles

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio tra i protagonisti dell’edizione 2018 della cerimonia del “Patto dei Sindaci” (“Covenant of Mayors”) per il clima e l’energia. Giovedì 22 febbraio il sindaco della Città della Torretta sarà a Bruxelles, nella Sala Plenaria dell’emiciclo del Parlamento Europeo, come relatrice della cerimonia, alla quale prenderanno parte Dominique Ristori, Direttore Generale per l’Energia della Commissione Europea e Zhecho Stankov, Vice Ministro dell’Energia della Bulgaria, a nome della Presidenza del Consiglio dell’UE.

L’intervento di Ilaria Caprioglio, unitamente a quello di Rafael Dutkiewicz, Sindaco di Wroclaw (Polonia), sarà quello di apertura della manifestazione.

Il tema di quest’anno è “Da Parigi a Katovice: accelerare la transizione verso città decarbonizzate e resilienti”. Durante la giornata verrà mostrato in che modo le amministrazioni locali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi inerenti il clima e l’energia dell’UE, sviluppando strategie integrate per contrastare i cambiamenti climatici, migliorando l’efficienza energetica degli edifici, dei trasporti o dell’illuminazione e facendo un maggiore uso di energia rinnovabile.

Il 2018 è l’anno del decimo anniversario del Patto dei Sindaci, iniziativa lanciata dalla Commissione Europea. Tutte le città impegnate e i membri della Comunità del Patto dei Sindaci sono stati invitati a riunirsi a Bruxelles per fare il punto sui risultati raggiunti, discutere di sfide comuni che restano da affrontare come capacità di investire, collaborazione multi-livello e mobilità, incontrare il nuovo Comitato politico dell’iniziativa, e guardare insieme ai prossimi passi.

“Si tratta di un’opportunità importante per promuovere nuovamente Savona su un palcoscenico internazionale”, dichiara il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

“Ringrazio gli organizzatori per l’invito a intervenire e IRE Liguria per il supporto e la collaborazione in questa iniziativa: sarà un’occasione per fare il punto sulle politiche di sostenibilità – e in particolare di riduzione delle emissioni legate agli aspetti energetici, una priorità della nostra Amministrazione Comunale in piena sintonia con i progetti già avviati e con la recente adesione al programma LEED for Cities, in qualità di prima Città in Europa a partecipare”.