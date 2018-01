Loano. Entrare in negozio ed acquistare un vasetto di marijuana, da consumare tranquillamente a casa. Il tutto senza violare la legge. Non siamo ad Amsterdam, ma a Loano: si trova qui infatti la prima attività commerciale della provincia di Savona a detenere, in libera vendita, la marijuana legalizzata.

E’ “Fragrance White Label”, perfume concept store di piazza Valerga a Loano. A gestirlo è il 38enne Roberto Bonadonna, una laurea in marketing e diversissime esperienze lavorative in Italia e all’estero: nel suo campionario ci sono profumi alla spina, per ambienti e per tessuti, deodoranti per auto, candele profumate, olio e cere profumate, incensi profumati. Ed ora Roberto Bonadonna ha deciso di diversificare la sua attività commerciale proponendo qualcosa che “non si trova da nessun’altra parte”: piccoli vasetti contenenti ciascuno 8 grammi di marijuana legale.

di 7 Galleria fotografica In vendita a Loano la marijuana legale









L’aspetto e l’odore sono del tutto identici a quelli della marijuana stupefacente: “Ma questa ha una carica di thc inferiore allo 0.2 per cento ed è perciò perfettamente legale. L’azienda che la propone ne ha rese disponibili tre varietà. Quella ‘originale’ è la prima varietà di marijuana legale coltivata in Italia ed è costituita da infiorescenze di canapa femminili della varietà Eletta Campana ad alto tasso di Cbd. Ci sono poi la ‘Biofutura’, coltivata in Sicilia con tecniche da coltura biologica ed il Blend Tripla F, che è una miscela di infiorescenze femminili di cannabis sativa (Futura 75, Finola e Fedora)”.

Come indicato chiaramente sui vasetti, questo tipo di marijuana non è classificato come stupefacente in quanto non contiene sostanze psicoattive. In compenso ha altri effetti: “La canapa è considerata una delle erbe curative dallo spettro più ampio – spiega Roberto – Non si tratta di un prodotto terapeutico, ma consumarla può aiutare a combattere alcuni problemi. Ad esempio, ha effetti rilassanti e distensivi e favorisce il riposo. L’ho proposta ad un cliente con gravi problemi di insonnia che nemmeno l’aromaterapia era riuscita a risolvere ed il risultato è stato praticamente immediato”.

Immediato è stato anche il successo ottenuto da Roberto: “Ne ho comprati pochi vasetti per ciascuna tipologia – spiega – Sono andati a ruba in pochissimi giorni. A sentire la Camera di Commercio di Savona, sono il primo nella nostra provincia ad avere questo genere di prodotti. Chi entra in negozio e la vede, pensa che si tratti di qualche sostanza illegale e perciò mi squadra con sospetto. Ma in realtà è tutto perfettamente regolare. E basta una breve spiegazione per far capire alle persone quali siano le proprietà benefiche di questa sostanza. Non dimentichiamo che è proprio da qui, ed in particolare dal centro di terapia del dolore del Santa Corona di Pietra Ligure dove opera il dottor Marco Bertolotto, che è iniziata la sperimentazione della cannabis ad uso terapeutico in Italia”.

Da esperto di marketing, Roberto ha deciso di investire nella marijuana legale per “offrire ai miei clienti qualcosa di nuovo e di diverso. Ho sempre voluto puntare sulla diversità e sulla personalizzazione dei miei prodotti. Avvalendomi della collaborazione di profumieri, artigiani e creativi, negli ultimi anni ho realizzato una serie di prodotti unici: profumatori per ambiente su cui sono impresse, realizzate a mano, le opere di pop-art dell’artista Roberto Lafornara (detto Lafoz), profumatori realizzati in collaborazione con Mavela Marmi di Finale Ligure o con la Vetreria Artistica Pandora di Loano, profumi personalizzati per discoteche in collaborazione con il profumista spagnolo Jimmy Boyd”.

Insomma, secondo Roberto Bonadonna “la personalizzazione e l’unicità di un prodotto sono il modo migliore per accontentare i clienti. Io lavoro in proprio, non ho alle spalle alcun franchising, perciò devo fare qualcosa di differente. Lavoro con passione e cerco sempre di accontentare ciascun cliente con il massimo impegno, al meglio delle mie possibilità. E’ anche per questo che ho deciso di adottare questa linea di marijuana legale. Per ampliare ulteriormente la mia offerta. E perché è qualcosa che nessun altro ha”.