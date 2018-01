Incidente A26, il bilancio: un morto, 29 feriti di cui 6 in codice rosso, intervenute 16 ambulanze e 4 automediche, oltre 50 soccorritori

Liguria. Un elicottero dell’elisoccorso, 16 ambulanze, 4 automediche. Sono i mezzi del 118 intervenuti con oltre 50 soccorritori nell’incidente stradale che si è verificato questa mattina sull’autostrada A26 tra Masone e Voltri, provocando una vittima. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali genovesi.

“La vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – fanno sapere dalla Regione – è in contatto da questa mattina con il responsabile dell’emergenza dell’area metropolitana Giovanni La Valle e con il responsabile del 118 Francesco Bermano, oltre che con la Prefettura, per seguire l’evolversi della situazione”.

Nell’incidente sono rimaste ferite 29 persone, tra cui 3 bambini: 8 feriti sono stati trasportati all’Ospedale Policlinico San Martino (5 in codice rosso, 1 in codice giallo e 2 in codice verde), 4 feriti sono stati trasportati al Galliera (1 in codice rosso, 1 in codice giallo e 2 in codice verde), 7 feriti sono stati trasportati all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena (5 in codice giallo e 2 in codice verde) mentre altri 7 feriti sono stati trasportati all’ospedale di Voltri (tutti in codice giallo). I 3 minori sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini.