Maxitamponamento in A26, 40 veicoli convolti: un morto e decine di feriti, sei sono gravi

Genova. L’autostrada Voltri-Gravellona Toce (A26) è chiusa tra Ovada e il bivio con la A10 Genova Ventimiglia a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella galleria Monacchi intorno alle 10.20. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e almeno 4 mezzi del 118, tra cui anche l’elisoccorso. Il bilancio è di un morto e decine di feriti, di cui almeno tre in gravi condizioni.

In seguito ad un primo incidente in galleria se ne sono creati altri due, che hanno coinvolto decine di autovetture e due mezzi pesanti. Secondo le prime verifiche all’origine dell’incidente potrebbe esserci uno sversamento di gasolio o altro liquido oleoso.

Tre ragazzi ventenni sono stati intubati e trasferiti al San Martino, grazie ad una spola organizzata dall’elisoccorso, che per difficoltà climatiche non atterra sul posto, ma parte da Voltri per portare le persone nelle varie strutture ospedaliere.

A seguito della coda, come detto, si sono verificati altri due incidenti per via delle pessime condizioni meteo: fortunatamente hanno coinvolto pochi mezzi e senza conseguenze gravi. Presso l’area di servizio “Turchino” è stato allestito un primo soccorso da campo per soccorrere i feriti sul posto, in attesa dell’ospedalizzazione.

Nel frattempo sulla Genova Voltri-Gravellona Toce tra Ovada ed il Bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova, è stato chiuso il tratto all’altezza del km 4. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. All’uscita obbligatoria di Masone si sono formate code. La riapertura del tratto è ancora incerta dato l’alto numero di mezzi coinvolti.

Parte del traffico è stato deviato sulla provinciale del Turchino, creando non pochi problemi di viabilità vista la strettezza della strada e la quantità di mezzi. Dopo l’uscita obbligatoria di Ovada si può proseguire sulle statali 155 o la 185 per Alessandria e Novi Ligure per poi rientrare in autostrada per le riviere e Genova al casello di Novi Ligure e/o di Serravalle Scrivia. In alternativa per il traffico proveniente da nord e diretto a Genova, si consiglia di utilizzare la diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova.