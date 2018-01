Borghetto Santo Spirito. Dopo Giancarlo Maritano e Maria Grazia Oliva, anche Ata-Pc (Associazione di tutela Ambiente Protezione Civile) interviene a proposito dei recenti abbattimenti di alberi a Borghetto Santo Spirito.

“Di recente – ricorda il Giovanni Altrecati di Ata-Pc – a Borghetto Santo Spirito sono stati abbattuti oltre 40 alberi nel cortile della scuola elementare e nei suoi pressi. Alcuni erano di alto fusto e notevole età. La nostra associazione ha scritto al Comune di Borghetto per conoscere le motivazioni di questo abbattimento”.

“Non si tratta di un’ alberello isolato o parzialmente secco, ma del disboscamento di decine di alberi, che, almeno a un esame visivo, apparivano in buone condizioni, come si può tuttora osservare dalle fronde, verdissime, e dai tronchi riversi a terra. Per giungere a una soluzione finale cosi’ drastica, occorre necessariamente una motivazione seria e non risolvibile in altro modo”.

Ata-Pc ha chiesto al sindaco Giancarlo Canepa e all’ufficio ambiente del Comune “se siano state eseguite le necessarie analisi fitopatologiche che abbiano evidenziato malattie non curabili oppure perizie di staticità che abbiano dimostrato un serio pericolo di caduta, non risolvibile con interventi di potatura o di sostegno agli alberi”.