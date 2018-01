Borghetto Santo Spirito. “Del tutto priva di logica”. Così i consiglieri della lista civica “In Cammino” Giancarlo Maritano e Maria Grazia Oliva descrivono la gestione del verde pubblico da parte dell’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito guidata dal sindaco Giancarlo Canepa.

A confermare la “opinione” dei due esponenti di minoranza alcune fotografie a loro dire piuttosto eloquenti: “Vittima di questo ultimo scempio – spiegano Maritano e Oliva – è stata la siepe del giardino delle scuole, che per anni ha garantito ai nostri ragazzi di giocare e studiare circondati da almeno un po’ di verde e al riparo dagli sguardi di chiunque passasse per strada. Ora i nostri studenti hanno davanti questo spettacolo: una bella iniziativa di educazione ambientale da parte della giunta Canepa, non c’è che dire. E’ inutile far partecipare gli alunni a progetti come Eco-School se poi gli esempi sono questi”.

di 6 Galleria fotografica Borghetto, Maritano e Oliva all'attacco sulla gestione del verde pubblico









“Prima di questa trovata, la maggioranza ne ha escogitate altre, come l’eliminazione delle siepi sul molo Marinai d’Italia e nel giardino della palestra comunale, delle aiuole sul lungomare, di quelle di piazza Caduti. Pensare che tra i candidati della lista Canepa c’era un professionista del verde: perché non chiedere consiglio a lui? Tutte, sembra, verranno sostituite con prato, più costoso da irrigare e bisognoso di una manutenzione molto più frequente”.

“Le operazioni di smantellamento e ‘riconversione’ delle aiuole ammonteranno a circa 10 mila euro per piazza Caduti e lungomare Matteotti, senza contare il resto. Spese che, in questo momento difficile, ci sembrano tutt’altro che urgenti”.