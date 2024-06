Pietra Ligure, è quarto mandato: vince ancora Luigi De Vincenzi

Pietra Ligure. Per Luigi De Vincenzi nuovo mandato amministrativo alla guida del Comune pietrese. E’ il quarto, dopo i due consecutivi fino al 2014 e la vittoria del 2019: per lui un’altra conferma da sindaco di Pietra Ligure. Sconfitto il suo avversario nella corsa elettorale per queste comunali, Mario Carrara.

De Vincenzi ha portato a casa circa il 73% dei consensi, contro il 27% di Carrara. La lista “Pietra Sempre!” è stata, quindi, confermata dagli elettori pietresi.

Una vittoria arrivata dopo una campagna elettorale non senza polemiche e scontri accessi con il suo competitor, Carrara, culminati anche in un annuncio di querela. Ma al di là delle schermaglie, la comunità pietrese ha dato ancora fiducia a Luigi De Vincenzi e al suo programma amministrativo per i prossimi cinque anni di governo cittadino.

Ora per lui si apre un nuovo percorso con una squadra in gran parte confermata ma anche con alcune novità.