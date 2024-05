Quinta lista alle comunali di Celle: Luigi Bertoldi si candida a sindaco con “Rinascita”

Celle Ligure. “Rinascita”. Ecco la lista che fa capo a Luigi Bertoldi, già sindaco di Celle. A giorni i nomi dei candidati e le linee del programma.

Su questo Luigi Bertoldi è fermo fin da subito e rimarca quella essenziale: “Il punto centrale da cui non si può assolutamente prescindere, è rappresentato dalla legalità, dall’onestà e dall’etica, – sottolinea a IVG, – la trasparenza dovrà caratterizzare tutta la nostra azione amministrativa”.

Tra i nomi dei candidati ci sarebbe anche quello di Luigi Gaetti, già Sottosegretario al Ministero dell’Interno e vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia nonché ex senatore del Movimento Cinque Stelle. A giorni i nomi della squadra di Bertoldi e le linee guida del programma di “Rinascita”.

Sono così cinque, un record per il paese, i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino, a Palazzo Ferri.

Insieme a Luigi Bertoldi con “Rinascita” c’è Marco Beltrame con “SìAmo Celle”, Germano Gadina con “Idea Comune x Celle”, Caterina Mordeglia con “Aria nuova” e Silvia Simoncelli con “Un’altra Celle”.