Incidente in A10 tra Albisola e Savona: soccorsi mobilitati e traffico in tilt

Agg. ore 14:15. Per fortuna il bilancio dell’incidente è di un solo ferito, non grave, trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Al momento il problema più grosso è legato al traffico, con una lunga coda tra Celle Ligure e Savona. Di seguito la nota di Autostrade: “Coda di 5 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona. Uscita consigliata provenendo da Genova: Celle Ligure”.

Albisola-Savona. Incidente in A10 e traffico in tilt. È successo una manciata di minuti prima delle 13, nel tratto compreso tra Albisola e Savona.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche ma, stando a quanto riferito, sarebbe rimasta coinvolta una sola auto, che avrebbe fatto tutto da sola.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce verde di Albisola e l’automedica del 118.

Non si conosce ancora il numero né le condizioni dei feriti, ma il sinistro ha creato pesanti disagi al traffico. Al momento, si registrano 2km di coda tra Albisola e Savona, con traffico bloccato.

Articolo in aggiornamento