Alassio da spiaggia più cara d’Italia a spiaggia che non c’è: il mare “sommerge” le prime file di lettini. Ma presto partirà il ripascimento

Alassio. I post social sono tutti dello stesso tenore e in tanti commentano con foto e video quanto avvenuto oggi in alcune parti centrali del litorale alassino: le onde hanno sommerso le prime file dei lettini, definiti i più costosi d’Italia, e chi vi si sdraia si ritrova con i piedi letteralmente a bagno.

Poca spiaggia e preoccupazione anche per i titolari dei Bagni Marini che sono costretti ad ascoltare le lamentele dei turisti. Ma siamo giunti ad un punto di svolta e la conferma arriva dal primo cittadino Marco Melgrati che precisa: “Abbiamo fatto giunta comunale questa mattina ed è arrivato oggi il parere di Arpal che ha dato parere favorevole, senza condizioni, e penso che da domani possa iniziare il ripascimento stagionale e così dovremmo risolvere la situazione”.

Emanuele Schivo, presidente dei Bagni Marini, commenta: “Purtroppo è così per tutta la parte centrale del paese. Siamo pronti per fare il ripascimento da settimane, ma mancava un parere dell’Arpal che è arrivato questa mattina. Il Comune in mattinata ha già portato tutto in giunta e gli uffici si stanno prodigando per fare l’autorizzazione entro sera. Speriamo di iniziare giovedì sera, mare permettendo. Sarà un ripascimento da cava terrestre con lo stesso materiale utilizzato dal Comune di Laigueglia”.

“L’obiettivo è ridare la spiaggia ad Alassio entro il 1^ di luglio. I costi dell’opera sono interamente a carico dei concessionari. Si lavorerà di notte da mezzanotte alle sette del mattino in modo da non arrecare disturbo ai turisti e alle altre attività del paese”, conclude Schivo.