Borghetto, interrogazione dei consiglieri Rocco e Sapero sullo “stato di degrado della passerella di Capo Santo Spirito”

Borghetto Santo Spirito. Il 22 aprile scorso Giorgia Rocco e Gianfranco Sarpero, consiglieri di minoranza del gruppo misto di Borghetto Santo Spirito, hanno depositato un’interrogazione riguardante “lo stato di degrado della passerella del Capo Santo Spirito”.

I due consiglieri chiedono, in particolare, “in capo a quale Ente proprietario grava la passerella pedonale: Comune Servizi Ambientali o chi altri; come mai agli atti del Comune risulta in essere un verbale di deliberazione di consiglio comunale numero 43 del 6 agosto 014 ad oggetto: ‘Costituzione pubblica, servitù di passaggio ciclo pedonale tratto di Capo D’Anzio – Approvazione convenzione con servizi ambientali spa corredato da uno schema di scrittura privata tra l’amministratore delegato dei Servizi Ambientali ed il Comune di Borghetto Santo Spirito non sottoscritta da alcuna delle parti’; cosa prevede il fascicolo di manutenzione inserito in progetto”.

E ancora, se ci siano “eventuali accordi e/o intenti intercorsi fino ad oggi tra l’amministrazione comunale e Servizi Ambientali per la precedente passerella pedonale e ad oggi per la realizzanda passerella pedonale tra l’amministrazione comunale e la società del Castello Borelli; come sia stato possibile non accorgersi dell’evidente stato di degrado in concomitanza dei diversi sopralluoghi effettuati sul posto per la realizzanda passerella a sbalzo che confluirà nella passerella pedonale in argomento; come mai non abbia mai proceduto ad una segnalazione affinché fossero posti in essere i conseguenti interventi di manutenzione nel corso di due mandati, qualora per effetto della proprietà non fosse responsabile il Comune; quali iniziative e quali impegni hanno assunto i competenti Uffici (d’iniziativa o per impartite direttive) per ottemperare alle disposizioni di legge in riferimento”.