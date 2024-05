Albenga 2024, ecco i 16 candidati della Lega a sostegno di Nicola Podio

Albenga. La Lega albenganese presenta ufficialmente i 16 candidati della lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Nicola Podio alle prossime elezioni amministrative, in programma per l’8 e il 9 giugno.

“Una grande squadra e fortemente rappresentativa del nostro territorio – spiega Cristina Porro, segretario cittadino e capogruppo della Lega in consiglio comunale -. Sono pronta a mettere tutta la mia esperienza di consigliere comunale al servizio della città”.

Tra i 16 candidati della Lega ingauna figura anche il consigliere regionale Stefano Mai: “Il centrodestra albenganese si presenta compatto verso il voto – aggiungono Porro e Mai -. La lista della Lega è composta da gente comune e perbene, impegnata in diverse professioni nella vita di tutti i giorni, pronta a dare voce alle istanze degli albenganesi e a contribuire al benessere della comunità”.

Di seguito l’elenco completo dei 16 candidati della lista della Lega albenganese: Cristina Porro, Geremia Armienti, detto “Mino”, Massimiliano Bernelli, Annamaria Bertazzo, Lorella Bissolotti, Marco Bravo, Gabriele Cagnino, Antonio Cernicchiaro, Elena Grottini, Vivian Chiara Rosa Lanzetti, Katia Liva, Stefano Mai, Roberto Minucci, Antonio Navarino, Carmelo Valenti e Silvio Zuco.

Imprenditori, avvocati, dirigenti sportivi, operatori scolastici, cuochi, casalinghe, impiegati amministrativi, volontari e profili di comprovata esperienza politica: “La nostra squadra – concludono Porro e Mai – punta a rappresentare al meglio tutte le sfumature della città. Siamo convinti che Nicola Podio possa rappresentare al meglio gli interessi della città e degli albenganesi”.

I membri della lista “Lega Albenga per Podio Sindaco” sono: Cristina Porro, avvocato; Geremia Armienti, dirigente sportivo; Massimiliano Bernelli, autista Iren ambiente e volontario Croce Rossa; Annamaria Bertazzo, titolare dell’ittiturismo “L’acciugotto”; Lorella Bissolotti, ristoratrice; Marco Bravo, apprendista di ipermercato; Gabriele Cagnino, impiegato amministrativo; Antonio Cernicchiaro, ex comandante dei Carabinieri, direzione lavoro Savona; Elena Grottini, operatrice scolastica; Vivian Chiara Rosa Lanzetti, mamma, imprenditrice e giocatrice dell’Albenga Calcio; Katia Liva, casalinga; Stefano Mai, consigliere regionale, capogruppo della Lega Liguria Salvini; Roberto Minucci, avvocato; Antonio Navarino, cuoco; Carmelo Valenti, ex presidente dell’esecutivo della Consulta dello Sport e presidente dell’associazione Asd Ronin Judo Albenga; Silvio Zuco, pensionato, precedentemente autotrasportatore.