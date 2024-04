Verso Vadese-Savona, Rapetti e Siri: “Siamo cresciuti sul piano del gioco”

Indipendentemente da tutti i possibili incastri che possono capitare (QUI LA GUIDA PLAYOFF), per chiudere la stagione in positivo al livello sportivo il Savona deve qualificarsi agli spareggi promozione e salire di categoria in un modo o nell’altro visto che a inizio anno l’intenzione e il budget erano per vincere il campionato. La squadra di mister Roberto Biffi avrà la certezza della qualificazione in caso di vittoria sulla Vadese domenica. In caso di sconfitta il Multedo dovrebbe perdere altrimenti addio sogni di gloria.

I biancoblù arrivano nel complesso bene al primo appuntamento decisivo, contro una Vadese divisa tra l’allettante prospettiva di giocare poi il playoff da terza (con due risultati su tre a favore) e il fatto che la certezza di giocare il playoff l’avrebbe solo perdendo.

Domenica scorsa un successo convincente per 3 a 1 a uno sulla Letimbro, parsa un po’ troppo arrendevole anche perché i biancoblù ci hanno messo pochissimo a chiudere la partita.Così l’autore del secondo goal Marco Rapetti: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero vincere. Stiamo giocando bene. Abbiamo l’obiettivo di arrivare più in alto possibile. Dobbiamo vincere contro la Vadese per andare ai playoff. Pondaco sta molto bene e ci mette grande aggressività: un giocatore fondamentale per noi”.

C’è stato spazio anche per il numero 12 Gabriele Siri: “Siamo entrati bene in campo chiudendo la pratica nel primo tempo. L’abbiamo gestita bene, peccato solo per il goal finale. Abbiamo perso qualche punto di troppo all’inizio con Biffi. Stiamo giocando bene. Il destino è nelle mani del mio compagno Bova. Sarà un playoff anticipato”.