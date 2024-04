A Savona due settimane di raccolta porta a porta, il bilancio di Sea-s: “Rifiuto indifferenziato -10%, organico +20%”

Savona. “Il rifiuto indifferenziato è calato del -10% e l’organico è aumentato del +20%“. E’ positivo il bilancio di Sea-s a due settimane dall’inizio della raccolta porta a porta per i commercianti (1500 utenze). Su plastica e cartone, invece, l’incremento è meno significativo e incostante.

“A soli 15 giorni dall’inizio sono dati confortanti. Aver diminuito la porzione di secco è una cosa importante perchè comporta un abbassamento dei costi del servizio e, di conseguenza, delle tasse che devono pagare i cittadini”, commenta l’amministratore delegato di Sea-s Stefano Valle.

“Il banco di prova più importante – evidenzia Valle – sarà l’estate quando saranno coinvolte attività oggi ancora chiuse come gli stabilimenti balneari e con l’aumento del volume di lavoro la quantità di rifiuti prodotta sarà maggiore. Spero che aumenti la raccolta differenziata”.

Sono due tre al giorno le segnalazioni che arrivano al gestore del servizio come la richiesta di fornitura di ulteriori sacchi, la richiesta di bidoni più grossi o più piccoli: “Sono in corso alcuni aggiustamenti – spiega Valle -, con i sopralluoghi la quantità di rifiuti prodotta è stata stimata”.

“Stiamo passando dagli utenti per suggerire come migliorare l’esposizione – aggiunge Valle – Alcuni spesso conferiscono in orari non corretti, ma in questo primo periodo, noi andiamo incontro e ci organizziamo per il ritiro. Ma passato il primo mese, c’è un calendario e ci sono determinati orari da rispettare”.

Per le utenze domestiche il nuovo sistema di raccolta sarà realtà tra qualche mese, il passaggio ci sarà a fine anno: “Abbiamo mappato il territorio per avere una conoscenza approfondita, proporremo soluzioni per le diverse zone”.

“Ringrazio gli esercenti – conclude Valle – che hanno collaborato per la riuscita di questo nuovo servizio oltre ai dipendenti che si sono resi disponibili e hanno dimostrato professionalità pur non avendone esperienza pregressa”.