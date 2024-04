Scatto usato per errore, l’onorevole Bruzzone si scusa con il fotografo

Liguria. Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del deputato della Lega Francesco Bruzzone

“L’onorevole Bruzzone, in ragione della correttezza che lo ha sempre distinto, precisa che la struttura operativa che segue l’organizzazione della sua campagna elettorale, ha erroneamente utilizzato, per materiale riferito alla campagna elettorale per le prossimi elezioni europee, un’immagine naturalistica scattata dal noto fotografo Michele Bavassano senza averne prima chiesto il consenso all’utilizzo”.

“Bavassano, non volendo in alcun modo essere associato alla predetta campagna, resosi conto della problematica insorta, aveva, correttamente, subito sollecitato una soluzione che è stata prontamente trovata sostituendo la predetta immagine con una, di altro fotografo, autorizzata, procedendo altresì, ove possibile, al ritiro del materiale erroneamente prodotto”.

“Sono giunte a Bavassano, le scuse dell’onorevole, che incolpevolmente è incappato nell’errore di utilizzo di quel materiale fotografico”.