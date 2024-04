Promozione, tante occasioni ma solo un gol per parte: tra Ceriale e Carcarese finisce in parità

CERIALE – CARCARESE 1-1 (20’ Brignone, 40’ Leo. Carastro)

50’ Triplice fischio, al Merlo finisce 1-1

49’ CERIALE IN 10, doppio giallo per Agate falloso su Brovida

48’ Ripartenza del Ceriale, con Burdisso che lascia partire il diagonale, che non c entra la porta

46’ Ancora porta stregata per i biancorossi: Brignone serve corto Alò che calcia dal limite, palla fuori di poco

45’ 5 di recupero

42’ Conclusione di Canaparo, la difesa devia in angolo. A batterlo va Della Rossa, colpisce sul primo palo Brignone, devia il portiere, la palla ti esce a Brovida, ma sulla linea salva un difensore locale

38’ Beluffi appoggia al limite per Secco che colpisce di prima: palla fuori di un soffio

36’ Doppio cambio per la Carcarese: Bianchi e Canaparo entrano per Briano e Manfredi

35’ Giallo per Sacco, falloso su Della Rossa

34’ Sostituzione per il Ceriale: Beluffi entra per Ballone

29’ Brovida appoggia per Briano che al limite calcia di prima: palla di nuovo di poco a lato

25’ Secondo cambio per i locali: Genduso prende il posto di Gibilaro

24’ Lancio perfetto di Brignone per Brovida che tutto solo sulla sinistra entra in area e calcia fuori

22’ Occasionissima per la Carcarese: Brovida riceve da Brignone nei pressi del dischetto e calcia in porta, conclusione a lato di pochissimo

20’ Tre cambi al Merlo: due per la Carcarese, dentro Della Rossa e Alò per Diamanti e Saviozzi; per il Ceriale entra Sacco per Condorelli

19’ Bolide di Saziozzi dal limite, la conclusione si spegne sul fondo

18’ Nella ripresa Ceriale più aggressivo e convinto, tanti errori e distattenzioni per la Carcarese

14’ Ammonito Spozio, duro su Corciulo

6’ Piu vicino alla doppietta, indirizza sul primo palo, ma da terra non riesce di poco a centrare lo specchio della porta

2’ Destro da fuori di Mombelloni di poco a lato

1’ Via alla ripresa, un cambio per la Carcarese Luca Moretti entra al posto di Bonifacino

SECONDO TEMPO

47’ Termina il primo tempo sul risultato di 1-1

46’ Grande occasione anche per la Carcarese: cross dalla sinistra di Bonifacino sul secondo palo dove Saviozzi colpisce di testa a pochi passi, grande risposta di Manti

45’ Lancio per Piu che si libera del difensore e calcia, grande intervento di Giribaldi che prima devia con il piede e poi blocca il pallone

42’ Ammonito Nonnis per proteste

40’ GOOOOOOOOOL! Cross di Gibilaro dalla destra, Leonardo Carastro tutto solo al centro dell’area controlla e spara in porta l’1-1

36’ Brignone verticalizza per Brovida che si fa tutta la fascia ed entra in area, dalla linea di fondo crossa in area, ma non trova Saviozzi in arrivo

35’ Piu in area lascia partire il destro, Giribaldi risponde e devia in area, Mombelloni spazza via

33’ Ballone dai 20 metri intercetta la respinta della difesa biancorossa e ci prova di prima, ma calcia alto

31’ Ripartenza del Ceriale, Più approfitta di un errore della difesa e calcia al limite: Giribaldi si distende e manda in angolo

28’ Accelerazione di Briano sulla sinistra che punta il primo palo, ma la conclusione non è precisa

26’ Ammonito anche Corciulo che non mantiene la distanza su punizione

20’ GOOOOOOOOOOL! Diagonale di Saviozzi, respinge in area Manti, tap in vincente di Brignone

19’ Lancio di Brignone sulla sinistra per Briano, che si libera del difensore, entra in area e calcia, ma Manti è attento e blocca il pallone

12’ Giallo per Piu, duro su Brovida

9’ Un rimpallo al limite favorisce Bonifacino che colpisce al volo, ma non c’entra lo specchio

7’ Ballone co prova dalla distanza, conclusione fuori misura

3’ Triangolo tra Brovida e Briano, quest’ultimo crossa dalla linea di fondo al centro dell’area, dove Brignone colpisce al volo a porta vuota, ma manda sul fondo

Si parte alle 15:00

Ceriale. Dopo due settimane di pausa, riparte il campionato di Promozione, che al Merlo vede in scena Ceriale e Carcarese.

Una sfida importante in particolare per i biancorossi che, dopo il passo falso con il Celle Varazze, continuano a sperare nei playoff, ma per accedervi non dovranno più sbagliare. Attualmente, infatti, occupano il 5° posto della classifica con 44 punti, gli stessi del Pontelungo e due in meno rispetto alla quarta Sestrese (prossima avversaria), l’obiettivo è superare i genovesi in modo da non dover preoccuparsi di ridurre il gap con la seconda in classifica che non deve essere superiore a 6 punti per accedere alla fase successiva del torneo.

Non ha invece più nulla da chiedere al campionato il Ceriale, nona forza in graduatoria, ma sicuramente sarà alta la voglia di rivalsa dopo la pesante sconfitta subito all’andata con la Carcarese, che al Corrent si impose 5 a 0. Per Ponte fu la prima da allenatore biancorosso dopo l’esonero di Chiarlone e le dimissioni di Pisano. Da allora tanti minuti giocati e anche tanti punti conquistati dai valbormidesi, che nel girone di ritorno hanno collezionato 9 risultati utili (8 vittorie e un pari) in 11 partite giocate. Percorso diverso invece quello del Ceriale che da gennaio ad oggi ha raccolto solo 13 punti su 33 disponibili. Vediamo oggi che succederà.

FORMAZIONI

CERIALE: Manti, Sardo, Agate, Ballone, Corciulo, Farinazzo, Gibilaro, Secco, Condorelli, Piu, Carastro Leonardo. A disp.: Luppi, Prudente, Giordano, Giguet, Genduso, Carastro Luigi, Beluffi, Burdisso, Sacco. All. Davide Brignoli

CARCARESE: Giribaldi, Bianchi, Mombelloni, Bonifacino, Manfredi, Nonnis, Brovida, Bertoni, Dematteis, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Dagnino, Gualberti, Alò, Spozio, Briano, Zizzini, Canaparo, Della Rossa. All. Alessio Ponte

ARBITRO: Mehmet Akif Kartal di Imperia

FASSISTENTI: Valerio Bonavita di Albenga e Tommaso D’Amore di Imperia