“Persone non autorizzate sui binari”, ripresa la circolazione dei treni tra Cogoleto e Savona: ritardi fino a 80 minuti [AGG.]

Agg. 18.30. La circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine. I treni intercity e regionali hanno registrato ritardi fino a 80 minuti. I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso. Il solo treno IC 641 ha registrato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Savona. Ancora disagi sulla rete ferroviaria ligure. La circolazione è sospesa tra Savona e Cogoleto per “la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea” che impediscono il regolare traffico ferroviario a Cogoleto.

Per consentire la regolare ripresa della circolazione è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. Gli agenti sono saliti su un treno, a Savona, per percorrere il tratto interessato “a passo d’uomo”. Il via libera per la ripresa della circolazione arriverà quando i poliziotti hanno superato il punto oggetto della segnalazione.

Secondo quanto riferito sarebbe stato segnalato, intorno alle 17, un ragazzino entrare in galleria, lungo i binari, tra Celle e Varazze. Per evitare tragiche conseguenze la Polfer ha chiesto a Rfi la sospensione del transito dei treni nel tratto interessato.

I treni intercity e regionali possono registrare ritardi. Il treno IC 641 (partito da Milano Centrale alle 14:10 e diretto a Ventimiglia) è fermo dalle ore 17:23 a Genova Voltri.

Un altro pomeriggio difficile per i pendolari che già ieri hanno dovuto affrontare viaggi con oltre 3 ore di ritardo. La pioggia di fulmini ha causato 15 guasti mandando in tilt la circolazione con ripercussioni sul traffico ferroviario ancora nelle prime ore di questa mattina.