“Laigueglia Longevity Project”: la Liguria alla ricerca della fonte dell’eterna giovinezza

Laigueglia. “Laigueglia Longevity Project” è un progetto di Destination Management Organization, ideato da Franco Laureri, che mette in rete professionisti della medicina, del wellness e del fitness al fine di destagionalizzare l’offerta climatico-balneare con servizi e proposte turistiche legate all’invecchiamento attivo e sano.

Questo progetto prende spunto dagli studi e dalle ricerche scientifiche sull’invecchiamento sano che indicano nell’attività fisica e l’alimentazione sana come basi della longevità.

L’iniziativa, sostenuta dal Centro Regionale Sportivo Libertas Liguria e CONI – delegazione di Savona, è la prima in Liguria. È stata ideata per creare prodotti e servizi di valore che garantiscono un’attrattiva turistica durante tutto l’anno, sostenendo così l’imprenditoria locale e valorizzando i servizi dedicati alla cura, alla riabilitazione e al remise en forme offerti dagli specialisti che operano a Laigueglia.

Il presidente Libertas Liguria, Roberto Pizzorno, ha dichiarato: “Questa iniziativa segna un nuovo capitolo per la destagionalizzazione del nostro turismo, basato sul pilastro dell’attività fisica outdoor e indoor, offrendo esperienze tutto l’anno e promuovendo uno stile di vita sano. Con il sostegno del CONI e la collaborazione di esperti del settore, stiamo creando le basi per sviluppare nuovi prodotti in grado di rilanciare la bassa stagione nella nostra riviera.”

Gli obiettivi strategici del progetto includono la destagionalizzazione, che mira a superare la sfida della stagionalità offrendo esperienze turistiche di valore in ogni periodo dell’anno. Inoltre, si punta a creare una rete di professionisti del fitness, del wellness, della salute e della medicina, formando così un ecosistema di servizi integrati. Infine, il progetto si allinea con le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il decennio 2021-2030 dedicato all’“HealthyAgeing”.

“Laigueglia Longevity” si propone come modello di Destination Management Organization, con l’ambizione di esportare il concetto di destinazione Longevity in altre località, posizionando la Liguria come meta ideale per un turismo incentrato sul benessere e sulla longevità.