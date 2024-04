La banda musicale di Loano in piazza San Pietro a Roma

Sabato 4 e domenica 5 maggio l’associazione musicale Santa Maria Immacolata di Loano parteciperà, come unica formazione ligure in rappresentanza della propria regione, alla manifestazione “Italiagirabanda”, raduno bandistico nato dall’idea della banda folk di Castello Tesino (TN), arrivato a coinvolgere formazioni musicali di tutta Italia.

Nel corso del 2022 nacque una prima iniziativa basata sulla corrispondenza tra bande di diverse regioni italiane gemellate, attraverso il passaparola (nel caso ligure la banda “Vittoria” di Settimo Vittone TO che aveva partecipato al Raduno Bandistico “Garassini” di Loano, purtroppo interrotto con la pandemia e non più ripristinato). Da lì all’incontro “in presenza” organizzato dal complesso laziale “Giacomo Puccini” di Cave (Roma), il passo è stato breve.

La banda musicale “Santa Maria Immacolata” di Loano, quindi, accompagnata dall’assessore Gianluigi Bocchio, prenderà parte sabato 4 maggio all’evento ufficiale al Comune di Roma in Campidoglio, mentre domenica 5, partendo da Castel Sant’Angelo, sfilerà per via della Conciliazione insieme ad altre dodici bande da altrettante regioni italiane, con la fanfara della Polizia di Stato in testa, per arrivare in piazza San Pietro e partecipare infine all’Angelus con Papa Francesco, trasmesso, come ogni domenica dalle televisioni nazionali.