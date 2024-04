Calcio, tra addii e conferme spicca la voglia di mister Gerundo: “Sono pronto a tornare in pista, cerco un progetto ambizioso”

Savona. Il classico valzer delle panchine ha ufficialmente preso il via. Tra addii e conferme la conclusione dei campionati dilettantistici sta portando con sè uno dei più noti leitmotiv del calcio: un turbinio di notizie riguardante il futuro degli allenatori locali.

Tra divorzi inaspettati e la volontà di provare nuove esperienze sono molti i nomi dei tecnici che attendono la propria chance dopo una stagione non propriamente fortunata: Mario Pisano, Enrico Ferraro, Loris Chiarlone e Mario Gerundo fanno sicuramente parte di questo elenco.

Il tecnico ex Plodio e Speranza, intervistato, non ha nascosto la sua voglia di tornare ad allenare ma anzi, l’ha sottolineata chiaramente: “Dopo la parentesi a Plodio sto cercando un progetto piuttosto ambizioso che mi dia la possibilità di tornare a mettermi in gioco”.

“Ormai non sono più giovanissimo – ha proseguito Gerundo -, ma nonostante ciò percepisco una voglia matta di dimostrare ancora una volta il mio valore”. Quali ipotesi nella testa dell’allenatore? Sul tema l’intervistato è rimasto vago: “Non escludo nulla e, sinceramente, mi stuzzica la possibilità di tornare a guidare squadre dove ho lasciato il segno”.

“Vedremo quali saranno le ipotesi sul tavolo – ha concluso l’ex tecnico di Plodio e Speranza -, ma dopo quasi un’intera stagione da spettatore spero di poter tornare ad allenare”.