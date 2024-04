Bando “Nidi gratis” della Regione, Vaccarezza (FI): “Tutte le 3.500 domande saranno soddisfatte”

Liguria. Saranno soddisfatte tutte le circa 3.500 domande in possesso dei requisiti per il bando “Nidi gratis” varato da Regione Liguria per supportare le famiglie anche nel mondo del lavoro e aumentando il numero di bimbi coinvolti nei servizi dedicati alla prima infanzia. Lo annuncia il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

La misura, che sarà replicata il prossimo anno, è stata finanziata con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro ai quali sono stati aggiunti altri 10 milioni di euro per garantire la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il contributo riconosciuto alle famiglie, per un massimo di undici mensilità, è fino a 500 euro mensili (in relazione alle spese di frequenza sostenute) in caso di Isee fino a 30mila euro e fino a 300 euro mensili in caso di Isee maggiore di 30mila euro e non superiore a 35mila euro.