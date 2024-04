Autostrade, disagi in vista per maltempo e cantieri (primo dello stop)

Liguria. Una domenica con lievi disagi alla viabilità autostradale, in attesa delle giornate da bollino rosso per i ponti del 25 aprile e 1 maggio che segneranno anche lo stop ai cantieri sulle tratte liguri in relazione al piano regionale predisposto per far fronte all’arrivo e alla mobilità di turisti e visitatori.

Al momento si segnalano solo code a tratte tra Spotorno e Savona, in direzione Genova, per traffico intenso. Ma a preoccupare in merito alla situazione viabilità è la perturbazione il maltempo: piogge intense sono segnalate sulla A6, tra Millesimo e Savona e anche sulla A10 tra Varazze il bivio con la complanare a Savona.

In previsione dell’allerta neve massima attenzione sulle tratte della stessa A6 e della A26.

E per l’inizio di settimana, con la presenza dei lavori di manutenzione e in previsione dello stop nei ponti primaverili, non mancheranno i disagi. In particolare sulla A26 in direzione Gravellona Toce con bollino rosso in diverse fasce orarie della giornata.

Secondo le previsioni, un aumento dei tempi di percorrenza è indicato anche sulla A10 tra Genova e Savona, in entrambe le direzioni, tra le 7.00 e le 10.00 e le 16.00 e le 19.00. Anche sulla A10 l’arrivo del maltempo potrebbe creare ulteriori disagi al normale flusso viario (quanto, invece, alle tratte di Autofiori QUI il punto sui cantieri).