Pietra Ligure. “Auspichiamo che i lavori si possano completare entro un paio di mesi”. È questa la previsione, e l’auspicio, dell’assessore pietrese Francesco Amandola in relazione ai lavori in corso per la realizzazione di un sottopasso ferroviario di collegamento pedonale al lungomare.

Questa mattina, infatti, si è svolto un sopralluogo ad hoc alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola e del sindaco Luigi De Vincenzi.

Un milione di euro il costo complessivo dell’intervento pietrese, di cui 450mila finanziati da Regione, per riqualificare un’ampia area tra l’Aurelia e la passeggiata a mare. Oltre al sottopasso, il sopralluogo ha coinvolto anche il parco pubblico Perotti, a sua volta oggetto di un importante intervento di riqualificazione.

“Siamo in un cantiere, – ha dichiarato il presidente Toti, – che fa parte del grande progetto di rigenerazione urbana che, da Sarzana a Ventimiglia, sta cambiando in meglio il volto della Liguria. È un piacere essere a Pietra Ligure perché poi sono le amministrazioni capaci a dare risultati immediati ai cittadini come in questo caso. Investimenti che rendono più sicure e vivibili le nostre città, oltre a creare una gigantesca mole di lavori pubblici. Qui un sottopasso e un piccolo bypass permetteranno di utilizzare al meglio una delle passeggiate a mare più belle del nostro territorio”.

Dello stesso avviso, anche l’assessore Scajola: “Rigenerazione urbana protagonista nel savonese. Abbiamo iniziato con Laigueglia, poi Toirano e Pietra Ligure e infine andremo ad Altare e Albissola Marina. Abbiamo interventi per 3 milioni di euro complessivi. Qui a Pietra Ligure, investimento da circa 500mila euro per dare la possibilità alla cittadinanza di riappropriarsi di una zona importante. Questa piazza sarà riqualificata così come la passeggiata a mare. Interventi mirati, intelligenti e concordati con le amministrazioni comunali. Interventi per abbellire i Comuni e renderli più verdi e vivibili. Stiamo investendo qualcosa come 25 milioni di euro per oltre 115 interventi in tutta la Liguria e non vogliamo fermarci qua”.

Quindi, la parole del primo cittadino di Pietra Ligure: “Questo sopralluogo serve a farci sentire la vicinanza della Regione. Opera importantissima, strategica e di rigenerazione urbana per tutto il territorio che mette in collegamento la parte a monte della ferrovia con un meraviglioso arenile, che vanta la bandiera blu“.

“Un intervento atteso, realizzato con la finalità di abbattere le barriere architettoniche, mettere in sicurezza e valorizzare il territorio. Un’opera fondamentale che, insieme a un ‘pacchetto’ di altri circa venti interventi pubblici in itinere o già finanziati o appena terminati, dà un segnale molto forte del nostro impegno continuo che sta letteralmente cambiando l’immagine di Pietra Ligure da ponente a levante. Insieme all’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola, ringraziamo Regione Liguria e l’assessore Marco Scajola per l’attenzione prestata al nostro territorio con questo importante stanziamento di risorse dal Fondo strategico regionale”, ha concluso De Vincenzi.

“Speriamo che gli interventi possano concludersi entro un paio di mesi. Stiamo parlando di un investimento complessivo superiore ad 1 milione e 100mila euro. Opera funzionale e strategica per il territorio”, la conclusione dell’assessore Amandola.

Prima del passaggio a Pietra Ligure l’assessore Scajola, accompagnato dai sindaci Giorgio Manfredi e Giuseppe De Fezza, ha fatto visita a Laigueglia e Toirano. Nella località costiera è in corso la riqualificazione della passeggiata ‘Badarò’ con relativo abbattimento delle barriere architettoniche, nuova pavimentazione e nuovo impianto di illuminazione per un importo totale di 540mila euro di cui 400mila derivanti da risorse regionali suddivise in due lotti. A Toirano l’assessore Scajola ha invece visionato il progetto di valorizzazione del centro storico da via XXIII Novembre a via Maniero che è in fase di progettazione esecutiva e riceverà un finanziamento regionale di 184mila 500 euro su un totale di 205mila.