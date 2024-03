Serie D: l’Albenga pareggia in casa del Derthona (2-2)

Nella 32° giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, l’Albenga viene stoppata 2 a 2 sul campo del Derthona.

Prima frazione a reti inviolate. Nella ripresa, dopo una manciata di minuti, Galliani porta in vantaggio gli ingauni. Attorno all’ora di gioco pareggio locale per mano di Amaradio. L’Albenga si riporta dunque in vantaggio, grazie a una pregevole triangolazione in verticale rifinita sotto porta da Di Stefano. Una decina di minuti più tardi sopraggiunge però il nuovo e definitivo pareggio piemontese, ad opera di Gueye.

Da segnalare due calci di rigore falliti, uno per squadra.

Il Derthona si porta a 37 punti, al momento a +4 sulla zona Play-Out.

L’Albenga scende invece al 7° posto in classifica, con 53 punti all’attivo (-2 di penalizzazione), nella serrata lotta per un piazzamento Play-Off. In attesa degli altri incontri di domani (in cui saranno impegnati Vado, Varese e Ligorna), troviamo infatti ben sette squadre in 6 punti.

Derthona-Albenga 2-2 (56′ Amaradio, 77′ Gueye – 50′ Galliani, 70′ Di Stefano)

Derthona: Sattanino, Lacava, Dall’Olio, Marchetti, Tambussi, Todisco, Nani, Nocila, Gueye, Manasiev, Amaradio

A disp.: PCiquera, Bubeqi, Procopio, Robotti, Toniato, Gulli, Barisone, Saccà, Taverna. All. Turi

Albenga: Salvato, Mukaj, La Vecchia, Vari, Venneri, Di Stefano, Tesio, Siciliano, Galliani, Berretta, Nesci

A disp.: Romano, Castiglione, Pellicanò, Destito, Rosso, Jebbar, Massoni, Destito, Colantonio. All. Aiello