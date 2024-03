Serie D: Vado stoppato a Gozzano (1-1)

Nella 32° giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado pareggia 1 a 1 sul campo del Gozzano

Una gara dai due volti quella della squadra di mister Cottafava, che (come sempre accaduto quest’anno), causa acciacchi, infortuni e squalifiche non può contare sull’undici titolare al completo.

Nella prima frazione i vadesi, nervosi e imprecisi, sbagliano l’approccio alla partita. Dopo pochi minuti vanno infatti sotto, per mano di Lopez Pereira (ndr, segnò anche nella gara di andata, terminata sempre 1 a 1, su rigore). I locali novaresi avrebbero anche l’opportunità di raddoppiare alla mezz’ora, sbagliando un calcio di rigore.

Nella ripresa, riordinate l’idee nell’intervallo, dopo una manciata di minuti Valagussa ristabilisce la parità del risultato. Nell’ultima mezz’ora il Vado spinge dunque con insistenza, senza tuttavia riuscire a trovare la giocata risolutiva.

Il Gozzano strappa pertanto un prezioso punto in chiave salvezza; si porta a 34 punti, rimanendo in zona Play-Out.

Il Vado scende invece al 5° posto in classifica, con 54 punti all’attivo nella serrata lotta per un piazzamento Play-Off. Nelle prime posizioni troviamo infatti ben sette squadre (RG Ticino, Bra, Vado, Varese, Albenga, Ligorna e Asti) racchiuse in soli 4 punti.

Giovedì prossimo andrà in scena lo scontro diretto col Chisola secondo in graduatoria, una delle ultime chiamate per il club del presidente Tarabotto- a 6 giornate dalla conclusione – per tentare l’assalto alla piazza d’onore.

Gozzano-Vado 1-1 (9′ L. Pereira – 49′ Valagussa)

Gozzano: Vagge, Di Giovanni, Cento, Pennati, Pereira Lopez, Graziano, Capellupo, Di Paola, Fragomeni, Schimenti, Dalmasso

A disp.: Del Luca, Gemelli, Paraccini, Rao, Kolpachikov, R. Ferrari, E. Ferrari, Bianchi, Lettieri. All. Schettino

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Donaggio, Merkaj, Opoku, Ferrieri, Valagussa

A disp.: Mata, Cenci, Lo Bosco, Manes, Mele, Fatnassi, Peretti, Spanu, Pera. All. Cottafava