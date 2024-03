Savona, ruba un profumo e aggredisce il direttore del negozio: arrestata per rapina

Savona. I carabinieri hanno arrestato una ventisettenne italiana, ritenuta responsabile di una rapina perpetrata ai danni di un negozio in via Giovanni Servettaz a Savona.

L’autrice del reato, dopo aver asportato un profumo dal negozio, vistasi scoperta, ha aggredito il direttore dell’esercizio commerciale e si è data velocemente alla fuga nelle vie limitrofe.

I militari, prontamente giunti sul posto, hanno rintracciato immediatamente la donna a poche centinaia di metri dal negozio, la quale ha provato a nascondersi dietro le auto in sosta, ma è stata raggiunta e identificata.

In seguita la 27enne è stata condotta in caserma per gli accertamenti del caso.

La malvivente è stata quindi arrestata per il reato di rapina e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: per lei rito direttissimo presso il Tribunale di Savona.