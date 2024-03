Rissa di Albissola, trovato l’accordo: i bar chiuderanno alle 2, le discoteche alle 3, steward a carico dei locali

Albissola Marina. “Ieri, dopo 3 settimane di confronto ed incontri in prefettura e questura, ho emanato una nuova ordinanza che supera la precedente sugli orari per i pubblici esercizi e le discoteche”. Ad annunciarlo è il sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti: questo fine settimana, dunque, la movida tornerà ad accendersi nella cittadina rivierasca dopo alcuni weekend di stop “forzato” dall’ordinanza che imponeva la chiusura dei locali a mezzanotte e mezza.

Il provvedimento era stato preso dal sindaco dopo l’episodio della rissa in via dei Ceramisti, documentato da un video. In queste tre settimane si sono susseguiti gli incontri per cercare di trovare un accordo tra Comune, gestori e forze dell’ordine in grado di garantire contemporaneamente il divertimento e la sicurezza. “I locali – racconta Nasuti – hanno presentato una proposta articolata di sicurezza sussidiaria che è stata portata all’attenzione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico e del tavolo tecnico presso la Questura, ricevendo riscontri molto positivi”. Ieri il piano è stato definitivamente approvato ed è arrivata la nuova ordinanza.

Queste le nuove disposizioni sino alla fine di aprile: “Da domenica a giovedì l’orario di chiusura sarà alle ore 1.30 per tutti – spiega il sindaco – e le discoteche si impegnano a non fare serate di intrattenimento. Il venerdì ed il sabato l’orario di chiusura sarà all’una, ma per i sottoscrittori dell’impegno a porre in essere il progetto di sicurezza sussidiaria l’orario di chiusura sarà le 2 per i bar e le 3 per le discoteche“.

Inoltre, in deroga alla normativa vigente, i bar si impegnano a non somministrare alcolici dopo le ore 1.30 e le discoteche dopo le ore 2.30. Sempre in deroga alla normativa vigente, per tutta la settimana le emissioni sonore all’esterno dei bar dovranno cessare anticipatamente alle ore 24, mentre la musica nelle discoteche andrà spenta alle 2.30.

Il progetto di sicurezza sussidiaria proposto dai locali prevede l’impiego di 8 persone addette alla vigilanza durante le serate del venerdì e del sabato. “Come amministrazione – aggiunge Nasuti – ci siamo anche impegnati ad implementare il nostro sistema di videosorveglianza con l’installazione a brevissimo di circa 15 nuove telecamere e introdurremo la possibilità di adottare il daspo urbano a chi, per ubriachezza molesta, si renderà responsabile di episodi di violenza e danneggiamenti. Per queste persone la tolleranza sarà zero“.

“Sono soddisfatto del risultato raggiunto – conclude il primo cittadino – i locali che hanno sottoscritto l’impegno sono ben 14, ma sono anche consapevole che solo alla prova dei fatti potremo misurare l’efficacia delle misure adottate. Se non vogliamo tornare indietro serve la buona volontà ed il senso di responsabilità di tutti. Resto convinto che un divertimento responsabile sia possibile mettendo al primo posto sempre l’attenzione per il giusto riposo delle persone”.