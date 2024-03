Riapre Villa La Pergola con il suo ristorante “Nove”: nuovo chef, è il terzo in 3 anni

Provincia. Il 28 marzo 2024 segna ad Alassio l’inizio di una nuova stagione per Villa della Pergola Relais & Châteaux e il suo Ristorante Nove, che riaprono le porte con un cambio significativo alla guida della loro cucina stellata: Antonio Romano, classe 1993, già apprezzato in cucine di fama mondiale, è il nuovo Executive Chef.

Questa la notizia diffusa dalla proprietà. L’offerta gastronomica non manca: “torna il Ristorante Nove con la riconferma della Stella Michelin anche per il 2023 con Chef Giorgio Pignagnoli, fresco di premio Best Chef Under 35, impreziosendo ulteriormente la struttura e donando lustro ad Alassio e all’intera Regione”.

La riapertura porta con sé importanti novità nella proposta della cucina: “Abbiamo deciso di proporre il nuovo menu in un’ottica di semplificazione: la carta non presenta ulteriori piatti, ma attinge dalle proposte dei menù degustazione. – dice Francesca Ricci, Restaurant Manager del Nove – Una decisione legata alla semplificazione, ma che porta con sé un arricchimento e una complicazione dei piatti presenti. Abbiamo lavorato molto sull’identità della cucina, sulla freschezza, e sui contrasti che caratterizzano la mano dello chef. Puntiamo molto su questa visione”.

Il giovane chef torna in cucina per offrire un’esperienza sempre più immersiva agli ospiti del Nove, ma anche del Relais, per il quale si occuperà personalmente delle colazioni e del room service.

“Il motore primo e ultimo del mio lavoro è il benessere dei nostri clienti, la loro felicità quando si alzano da tavola. Il ricordo che si lascia alle persone che sono venute a trovarci è la cosa più importante. – dice Giorgio Pignagnoli –Quello che mi auguro succeda anche quest’anno al Nove e a Villa della Pergola. La brigata è giovane e ne sono molto contento. Sento una bella sinergia: si preannuncia una stagione molto interessante”.

La storia

Dal 2016, Giorgio Servetto sostenuto e coadiuvato dalla famiglia Ricci, prende la guida del ristorante Nove a Villa della Pergola di Alassio, ottenendo diversi riconoscimenti professionali, coronati con la Stella Michelin nel 2021, riconfermata per l’anno 2022. Villa della Pergola, la dimora storica di Alassio simbolo della storia inglese nel ponente ligure, nel 2021 conquista la prestigiosa Stella Michelin ed entra nella famiglia di Relais & Châteaux

Il posto di Servetto al Ristorante Nove di Villa della Pergola è stato preso solo un anno dopo, nel 2022 dal nuovo Executive Chef Giorgio Pignagnoli. Con il giovane chef, che ha ottenuto la sua prima stella Michelin, lo scorso anno e con già importanti esperienze alle spalle, si inaugura un nuovo percorso: un’evoluzione della cucina del Nove e della sua identità. Per arrivare al 28 marzo 2024 con il nuovo Chef Antonio Romano.