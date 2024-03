Pietra, aperta la nuova area cani di via Nino Bixio

Pietra Ligure. Oggi, mercoledì 27 marzo, apre al pubblico la nuova area cani di Pietra Ligure: si trova in via Nino Bixio, nei pressi del centro polivalente “Carlo e Nello Rosselli”.

Realizzata grazie alla riqualificazione di una preesistente zona sistemata a verde pubblico con un ampio prato, con i suoi circa 450 metri quadrati di estensione interamente recintati è, insieme a quelle già esistenti ubicate in piazzale Geddo e via Morelli, la terza zona protetta e riservata allo sgambamento, alla socializzazione e alle necessità degli animali d’affezione sul territorio comunale.

Dotata di fontanella, panchine e apposito cestino per la raccolta delle deiezioni canine, oltre ad alberature ad alto fusto in grado di garantire zone adeguatamente ombreggiate e di illuminazione indiretta dalla vicina strada, sarà un luogo dove cittadini e i turisti potranno passare il tempo in compagnia dei loro amici a quattro zampe in tutta tranquillità.

Contestualmente alla realizzazione della nuova area cani, si è provveduto, inoltre, ad installare gli appositi cestini per la raccolta delle deiezioni canine nelle altre due aree.

“Con la nuova area cani di via Nino Bixio veniamo incontro alle numerose richieste arrivate da residenti e turisti di avere un’ulteriore zona verde adeguata e protetta in cui lasciare correre e giocare i propri cani. Ormai da quasi due anni siamo un comune gentile e come amministrazione siamo contenti di aver aggiunto un altro tassello di ‘gentilezza’ che va a migliorare la tutela dei nostri animali e a dare più servizi ai cittadini e agli ospiti”, commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al verde pubblico Francesco Amandola.

“Era da tempo che progettavamo la realizzazione di questo nuovo impianto e siamo molto soddisfatti di aver individuato l’area adeguata sotto tutti i punti di vista. Un’area cani porta vantaggi non solo ai nostri amici a quattro zampe e ai loro padroni ma anche a tutta la comunità, contribuendo a mantenere l’ordine, il decoro e la pulizia del quartiere. Ancora una volta la nostra amministrazione dimostra con gesti concreti tutta la sua attenzione nel rendere più fruibile, bella, accogliente e curata Pietra Ligure”, concludono De Vincenzi e Amandola.