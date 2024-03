Liguria. Nuovo giorno, nuovo fronte: il vortice depressionario stabilitosi sul Golfo di Biscaglia continua a produrre sistemi frontali che, in sequenza, raggiungono la nostra regione e l’Italia in generale.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 28 marzo avremo durante la notte un disturbo in quota che favorirà la formazione di una linea precipitativa che da ponente traslerà verso levante fino alla tarda mattinata, con precipitazioni abbondanti (anche temporalesche) tra il genovesato centro-orientale, lo spezzino e soprattutto il relativo entroterra. Piogge moderate sull’imperiese e savonese occidentale nello stesso arco di tempo. Dalle ore centrali rapido miglioramento con schiarite diffuse a ponente, ma con copertura più compatta spostandosi verso est, dove non mancheranno residue precipitazioni nell’interno di levante, sostenute da tese correnti di libeccio. Quota neve oltre 1600 metri sulle Alpi Liguri, acqua a tutte le quote invece a levante.

Venti forti dai quadranti meridionali: al mattino insisteranno maggiormente a levante e al largo, con raffiche fino a burrasca da sud/sud-ovest, mentre nel pomeriggio interesseranno maggiormente davanti Capo Noli con correnti da sud-ovest. Mare molto mosso ovunque al mattino, in aumento fino ad agitato a levante e al largo. Onde significative anche oltre 4 metri e periodo fino a 10 secondi. Temperature in sensibile aumento nei valori minimi al centro della regione, stazionarie altrove. Massime in aumento ovunque (specialmente nell’imperiese): sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 14 e 18 gradi; all’interno minime tra 1 e 8 gradi, massime tra 7 e 16 gradi.

Venerdì 29 marzo giornata generalmente molto nuvolosa, con rovesci prevalentemente al centro della regione, tra savonese e genovesato. Nuvoloso e molto nuvoloso altrove.

Venti moderati dai quadranti meridionali, fino a forti sul Mar Ligure e sui crinali del centro regione. Mare mosso, molto mosso al largo. Temperature minime in aumento, stazionarie o in lieve aumento le massime.

Sabato 30 marzo giornata variabile, con cieli prevalentemente nuvolosi e rovesci su savonese e genovesato. In serata il transito di un disturbo in quota in risalita dal Mediterraneo sud-occidentale determina precipitazioni diffuse in spostamento da ponente a levante.