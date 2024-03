Maltempo, temperature sotto zero nell’entroterra e vento forte sulla costa

Liguria. La notte è trascorsa senza particolari criticità a partire dalla mezzanotte, quando è iniziata l’allerta meteo gialla per temporali sul centro-levante della Liguria. Le ore notturne sono state caratterizzate da una prima fase priva di temporali, con la pioggia costante che ha iniziato a interessare la regione, a partire da Ponente, dalle 4.00.

Le precipitazioni, di intensità da debole a moderata, hanno raggiunto un picco di circa 20-25 mm/h a Ne, Carro e San Colombano. Le piogge si sono poi intensificate sul centro-levante, dove nelle ultime ore si sono accumulati mediamente circa 40 mm di pioggia/12 ore, con punta di 81 mm/12 ore a Bargone, nel comune di Casarza Ligure (GE).

Attualmente, la fase più intensa della perturbazione interessa la zona del Tigullio, dove si stanno sviluppando rovesci da 31 mm/1h proprio a Casarza. La fine dell’allerta è fissata alle 15 per il centro-levante, con una coda alle 18 sui bacini grandi della zona C (Levante).

Le temperature sono piuttosto rigide nell’entroterra, con valori che scendono fino a -4.4°C ai 1.845 metri sopra il livello del mare di Poggio Fearza nell’imperiese. Nell’entroterra savonese e genovese, le temperature minime si sono aggirate fra 0°C e -2°C.

Si segnala inoltre vento forte, con raffiche che hanno toccato i 191.5 km/h a Casoni di Suvero, 127 km/h a Tanadorso, Ronco Scrivia, e 116.4 km/h a Giacopiane; lungo la costa massima raffica registrata a La Spezia con 104.4 km/h.

Regione Liguria è in costante contatto con il Dipartimento regionale di Protezione Civile per monitorare l’evolversi della situazione meteo. A fine mattinata usciranno gli aggiornamenti previsionali per descrivere come proseguiranno le prossime 72 ore.