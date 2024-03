Infrastrutture, Rixi: “Incremento risorse in Liguria con nuovo contratto Mit-Anas”

Roma. “L’approvazione del nuovo Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, dopo il via libera del Cipess, farà arrivare circa 44 miliardi di euro di fondi utili per lo sviluppo infrastrutturale di tutto il Paese. Grazie all’impegno del ministro Salvini la Liguria può contare su un significante incremento di spesa per riqualificazione e potenziamento della rete stradale: con questo contratto si accelerano progettazione ed esecuzione di opere attese da tempo e rilevanti per il territorio”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

“Per la prima volta – spiega – il traforo Armo-Cantarana viene inserito tra le priorità da finanziare e progettare, insieme alla realizzazione del collegamento tra la SS 1 Aurelia e la SS 334 del Sassello. Convalidata la copertura economica per la realizzazione del ponte a Campoligure sulla Statale del Turchino. La progettazione per l’Aurelia bis tra Sanremo e Ventimiglia è in corso e le risorse saranno inserite alla consegna del progetto definitivo. La nuova galleria sull’Aurelia a Capo Noli, la viabilità di accesso agli hub portuali di Savona e La Spezia, la variante sull’Aurelia nell’abitato di Imperia e quella sulla SS 45 Val Trebbia tra Torriglia e Montebruno sono tra le opere oggetto di finanziamento che oggi hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale”.

“Lunedi prossimo sarò ad Albisola per verificare in prima persona lo stato di avanzamento dei lavori dell’Aurelia bis che dovrà collegare il casello autostradale col porto di Savona. Questa è la migliore risposta ad anni di no, mancati interventi, mancata pianificazione: con la Lega, l’Italia riparte. Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo”, conclude Rixi.