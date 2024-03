Il “Garlenda Subito” si presenta: “Pronti a guidare il paese, il nostro candidato sindaco senza tessere di partito”

Garlenda. Si chiama “Garlenda Subito” il gruppo di persone che “ambisce guidare il paese di Garlenda per i prossimi cinque anni” e che quindi è pronto a presentarsi alle elezioni comunali del prossimo giugno.

Ad annunciarlo è il portavoce del gruppo, l’avvocato Andrea Marmentini, che spiega: “Siamo un’espressione del territorio inteso come associazioni e famiglie storiche di Garlenda. Le uniche tessere che abbiamo sono quelle delle varie associazioni di volontariato di cui i candidati fanno parte. Non abbiamo bisogno di autoreferenze né di autoincensarci, pensiamo che Garlenda abbia bisogno di essere valorizzata subito partendo dalle piccole azioni di vivibilità quotidiana passando per la programmazione dei grandi progetti”.

“A differenza degli altri candidati sindaco, il nostro non ha tessere di partito né tantomeno ricopre ruoli dirigenziali politici. Noi rispondiamo solo ai cittadini subito” conclude il portavoce Marmentini.