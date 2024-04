Garlenda, Caterina Murdaca commissario cittadino di Forza Italia

Garlenda. Caterina Murdaca è il commissario cittadino di Forza Italia per Garlenda.

Biellese di nascita, residente nella città delle 500, classe 1966, libero professionista. Ha maturato le prime esperienze in campo amministrativo dapprima come dipendente per i comuni di Biella, Saint-Vincent e Chatillon. Attualmente è consigliere comunale di maggioranza (tutt’ora in carica) per il comune di Garlenda.

“Sono sempre stata vicina agli ideali di Forza Italia, ma ancor di più da quando mi sono avvicinata al mondo della politica attivamente – ha dichiarato – conoscere e incontrare Angelo Vaccarezza è stato per me un orgoglio e un piacere, soprattutto per la fiducia e la stima che ha riposto nei miei confronti, cosa che contraccambio appieno. Credo che il mio impegno e la mia volontà di fare possano essere utili a questo gruppo e al paese in cui vivo e credo”.