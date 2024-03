“Gold Italia 2024”: la compilation del savonese Luigi Mosello e altri big della musica

Savona, si prepara a gettare un altro raggio di luce sul panorama internazionale con l’uscita della compilation “Gold Italia 2024”. Dietro questa esperienza musicale c’è il compositore Luigi Mosello, anche produttore di fama mondiale: basta nominare la sua collaborazione con i mitico Alan Parson. Con la sua etichetta savonese Music Universe ha tessuto un intreccio sonoro coinvolgendo amici e artisti di spicco da ogni angolo del globo.

La raccolta, distribuita in 240 paesi e disponibile su oltre 100 digital store, è un vero e proprio viaggio attraverso le emozioni e le esperienze di illustri interpreti, guidati dall’ amicizia e dalla musica dell’estro artistico di Mosello.

Uno dei momenti più toccanti è rappresentato dalla magica interpretazione di “Moon River”, affidata a Shel Shapiro e al suo inseparabile chitarrista genovese Daniele Ivaldi: una rivisitazione che incanta e emoziona, portando lo spirito della canzone a nuove vette emotive.

Il ritmo pulsante dei New Trolls si fa sentire con Gianni Belleno, leggendario batterista genovese, che duetta con il figlio Mamo in un connubio di energia e passione che attraversa le generazioni.

L’anima del cantautorato ligure è rappresentata da Sandro Giacobbe mentre la talentuosa Wilma Goich (anche lei savonese) incanta con un brano scritto dal leggendario Valerio Liboni, già autore di perle indimenticabili come “Pop Corn” de “La Strana Società”.

E che dire di Bobby Solo? L’icona della musica italiana dona alla compilation il suo tocco inconfondibile, arricchendo il panorama con un brano che trascende il tempo e parla direttamente al cuore.

Ma “Gold Italia 2024” non si ferma qui. Un cast stellare di artisti come Manuela Villa, Donatella Milani, la Little Tony Family, Paolo Mengoli, Giovanna Nocetti e i genovesi “Delirium”, cattura l’attenzione con interpretazioni uniche e coinvolgenti, regalando al pubblico brani appositamente composti per loro da Luigi Mosello.

E non sono solo le voci del pop a far brillare questa compilation. Artisti del mondo classico/crossover come il soprano polacco Dominika Zamara, la stella argentina Ana Magiar, l’italocanadese Giorgia Fumanti, il mezzosoprano Chiara Manese e Cosetta Gigli (la Regina dell’Operetta), offrono interpretazioni che trasudano maestria e sensibilità, regalando nuova vita a classici intramontabili quali le versioni in altra lingua di brani altisonanti quali “Grande amore” de “Il Volo”, “Perdere l’ amore” di Massimo Ranieri, “Un amore cosi’ grande” portata al successo da Mario Del Monaco e da Claudio Villa, tutte firmate dal Mosello.

A chiudere la pubblicazione, un simbolo di almeno tre generazioni: la cantante brasiliana Clara Serina, gia’ leader dei “Cavalieri del re”, nota in tutto il mondo per il suo brano “Lady Oscar”, sigla dell’ omonimo cartone animato.