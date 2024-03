Gabriella Tripepi candidato sindaco con Nuova Finale: “I partiti fuori dalla porta, idee e progetti da realizzare subito per cambiare la città”

Finale Ligure. Una lista fortemente civica, che ha scelto di lasciare “i partiti fuori dalla porta”, con le stesse idee e la stessa forza di cinque anni fa, ma con lo stesso desiderio di imprimere un cambiamento alla città. Così Gabriella Tripepi, candidato sindaco di Finale Ligure, ha presentato questa mattina la lista che l’accompagnerà nella corsa elettorale, cioè “Nuova Finale”.

Tripepi aveva già partecipato alle amministrative di cinque anni fa: “Rispetto ad allora – spiega – le idee e la forza sono le stesse; il gruppo si è evoluto, come è giusto che fosse, ed ha avuto un upgrade. Le professionalità si sono affinate e ora si ha ancora più coscienza della necessità di cambiamento della città. Le necessità di Finale ormai sono incancrenite. Bisogna darsi obiettivi semplici, da raggiungere immediatamente per recuperare quello che c’è da recuperare, come manutenzione e verde, un progetto di promozione del territorio strategico, il lavoro, il sociale, il supporto alle associazioni. Abbiamo tante idee da realizzare nei cinque anni, ma subito abbiamo bisogno di rimettere in piedi quello che è stato rovinato; non vogliamo buttare via niente di quello che è stato costruito ed è buono, ma bisogna andare a chiudere, aggiustare e prepararsi per fare le cose fatte bene”.

Nel programma, il turismo avrà una posizione preponderante: “L’avrà perché siamo un paese a vocazione turistica. Il lungomare è stato per anni il fiore all’occhiello della città, ma oggi non lo è più. Abbiamo un progetto specifico per il recupero della passeggiata, che avrà anche un ampio utilizzo sotto il profilo culturale, affinché diventi un modo per portare conoscenza e possa contribuire ad attrarre turisti. Rispetto al passato i flussi sono cambiati. Bisogna studiare queste informazioni, come abbiamo fatto, e bisogna pensare ad un turismo di qualità, andando ad intercettare altre tipologie di ospiti. Inoltre, dobbiamo dare più ordine ad un settore importante come quello dei bikers, che però deve essere più rispettoso del nostro territorio. E’ una risorsa e dobbiamo ottimizzarla”.

Ad affiancare Tripepi nella presentazione di questa mattina tante persone nuove: “Nei prossimi giorni e nei prossimi mesi ogni candidato della lista presenterà una parte del programma che gli è più affine, in modo che tutti possano conoscerli singolarmente. Noi non vogliamo essere un sindaco ed una giunta, noi una squadra. In ogni amministrazione ci vuole armonia. In questo momento non c’è armonia nelle altre liste, secondo noi. Non si può essere ‘frazionati’ e pensare di raggiungere uno obiettivo. Bisogna essere uniti e noi lo siamo”.

La campagna di “Nuova Finale” sarà incentrata soprattutto sul civismo: “Secondo noi presentarsi come lista civica e avere nel proprio simbolo altri quattro simboli di partito è una incongruenza. Se poi penso ad alleanze innaturali, lo è ancora di più. Inizialmente siamo stati aperti al dialogo con altri gruppi perché pensavamo si potesse parlare una lingua comune, ma l’etichetta del partito lo rende difficile. Non è possibile farlo. Sarebbe un problema all’interno della lista. Fermo restando che chiunque voglia venire a collaborare con noi, portare idee e fare un pezzo di percorso con noi e poi lavorare per Finale è ben accetto. Non guardiamo da che partito arriva, ma guardiamo a che il partito rimanga fuori dalla porta”.