Frana al Malpasso, Aurelia Bis a rilento e grandi opere. Pasa (Cgil): “Per il savonese siamo a un punto di non ritorno”

Savona. L’ennesimo stop alla circolazione stradale sulla via Aurelia a Finale Ligure riapre l’annosa e tormentata vicenda del gap infrastrutturale per il savonese, un territorio che paga, oltre alla sua fragilità, la mancanza di quelle opere che da tempo sono state promesse e indicate come prioritarie, ma anche ad ora sono ferme al palo o soggette a forti ritardi.

E arrivo lo sfogo del segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa, che sottolinea i disagi – per automobilisti, lavoratori, studenti e pendolari – ma soprattutto gli effetti negativi sul fronte imprenditoriale, economico, turistico e di complessiva competitività di una provincia che attende un suo effettivo rilancio: “E’ una vera vergogna – dice senza mezzi termini l’esponente sindacale -, una situazione di immobilismo che vede responsabile la politica provinciale, regionale e nazionale”.

“Una fotografia disastrosa che pone serie riflessioni sulla stessa occupazione, come Cgil presenteremo a breve gli ultimi dati che parlano di una provincia in crisi di lavoro, lavoro stabile e di qualità” aggiunge Pasa.

“Viviamo inoltre il caos autostradale con i cantieri, sommando le frane in varie zone provinciali che arrivano ogni volta con il maltempo e aggiungendo una stessa viabilità sul Cadibona estremamente fragile, ecco il profilarsi di un punto di non ritorno… Per questo trovo incredibile che nessun politico eletto in questa provincia batta sui tavoli istituzionali questa estrema criticità viaria e infrastrutturale” aggiunge ancora l’esponente sindacale.

“Tutto questo non è più accettabile e assistiamo a continui impegni disattesi, mentre in altre province liguri, penso a Genova, le cosa di stanno evolvendo con nuovi progetti e nuove opere, a livello stradale, ferroviario e portuale, qui, invece, è davvero tutto fermo e obsoleto”.

Tra gli interventi nel mirino del segretario della Cgil i lavori per l’Aurelia bis tra Savona: “Anche in questo caso un ritardo pazzesco rispetto alle promesse e al cronoprogramma che era stato a suo tempo indicato”.

“Ricordo – conclude Pasa -, che Cgil, Cisl e Uil avevano nel 2021 presentato un dossiere sulle opere e le infrastrutture necessarie al nostro territorio, coinvolgendo tutte le istituzioni a livello locale, ma da allora nulla è stato fatto di concreto”.

(il Dossier Infrastrutture)